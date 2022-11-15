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15 ноября 2022 года 09:35

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 15 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги понедельника, в течение которых они неоднократно меняли динамику. Основным позитивным для рынка фактором в конце прошлой недели стал отчет Минтруда, указавший на замедление инфляции в США в октябре до 7,7%, минимума с января, что подстегнуло надежды инвесторов на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось. По мнению аналитиков Morgan Stanley (SPB: MS), Федрезерв возьмет паузу в повышении стоимости заимствований после заседания уже в январе следующего года, когда уровень ставки составит 4,625%.

Заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард в понедельник сказала, что американский центробанк, вероятно, в скором времени замедлит темпы подъема процентных ставок после активного их повышения в последние месяцы. Тем не менее, она не стала вдаваться в подробности относительно окончательной фазы текущего цикла повышения ставок.

Рынки акций Японии, материкового Китая и Гонконга растут в ходе торгов во вторник, несмотря на слабую статистику, в то время как индексы Австралии и Южной Кореи изменились незначительно. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов всего на 0,14%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 1,3%, гонконгский Hang Seng взлетел на 3,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi в 8:35 МСК находилось практически на уровне закрытия предыдущей сессии. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1%.

Экономика Японии в III квартале снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Это первое сокращение показателя с III квартала 2021 года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на аналогичную величину. Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем промпроизводства увеличился на 5% относительно октября прошлого года после подъема на 6,3% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 5,2%. Розничные продажи в КНР в октябре снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 1%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться во вторник после 3%-го падения накануне вслед за ухудшением ОПЕК прогноза спроса на нефть. Давление на нефтяной рынок также оказывают слабые статданные из Китая, усиливающие пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса. Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Во вторник свои прогнозы опубликует Международное экономическое агентство (МЭА).

На этом фоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $92,65 за баррель, что на 0,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 3%, до $93,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,8%, до $85,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,5%, до $85,87 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже области средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,084 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,081 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 ноября вырос всего на 0,005% и составил 109,105 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (12-14 ноября) прибавил 0,07%, составив 816,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-10" (+0,68%), "РЖД-001P-17R" (+0,47%) и "Северсталь БО-06" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-1%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,46%) и "РЖД-001P-05R" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О''Кей финанс" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом 8,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 9 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 12,01% годовых. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 8,5 млрд рублей. Данный выпуск стал первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в декабре 2021 года.

ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 20 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.

АО "ДОМ.РФ" 15 ноября с 10:00 до 11:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-13R. Срок обращения выпуска - 2,5 года, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Объем выпуска пока не раскрывается.

Сбербанк (MOEX: SBER) России с 10:00 МСК 15 ноября до 15:00 МСК 17 ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001P-SBER33 индикативным объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере около 9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 9,2% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение выпуска запланировано на 18 ноября.

ООО "Ас Финанс" (Екатеринбург) установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,5% годовых. Эмитент разместил выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Срок обращения выпуска - 5 лет (1800 дней). Ставка текущего купона - 11% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 2 декабря. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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