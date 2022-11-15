Нефтяные цены продолжают снижение

Уолл-стрит снизилась по итогам волатильной сессии в понедельник. Рынки акций Японии и Китая растут во вторник, индексы Австралии и Южной Кореи стабильны. Цены на нефть продолжают снижаться во вторник, Brent - $92,88 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги понедельника, в течение которых они неоднократно меняли динамику.

По итогам минувшей недели Dow Jones увеличился на 4,1%, S&P 500 - на 5,9%, а Nasdaq Composite подскочил на 8,1% - максимально с марта, причем главный рост пришелся на четверг и пятницу.

Основным позитивным фактором стал отчет Минтруда, указавший на замедление инфляции в США в октябре до 7,7%, минимума с января, что подстегнуло надежды инвесторов на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось.

"Нам нужно оценить динамику рынка в последние пару недель, - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя в интервью MarketWatch. - Рынок акций явно стабилизировался, и все благодаря ожиданиям, что Федрезерв завершит цикл подъема ставок после февраля".

По мнению аналитиков Morgan Stanley (SPB: MS), Федрезерв возьмет паузу в повышении стоимости заимствований после заседания уже в январе следующего года, когда уровень ставки составит 4,625%.

Заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард в понедельник сказала, что американский центробанк, вероятно, в скором времени замедлит темпы подъема процентных ставок после активного их повышения в последние месяцы. Тем не менее, она не стала вдаваться в подробности относительно окончательной фазы текущего цикла повышения ставок.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,3%. За предыдущие два дня рыночная стоимость Apple подскочила на 11%, Amazon - на 17%.

Акции Tyson Foods (SPB: TSN) подешевели на 3,9%. Американский производитель продуктов питания сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 финансового года почти в три раза, однако увеличил выручку сильнее ожиданий рынка.

Цена бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) понизилась на 0,7% после того, как главный исполнительный директор компании Боб Чапек объявил о планах снижения расходов и предупредил руководителей подразделений о возможном сокращении штата.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 211,16 пункта (0,63%) и составил 33536,70 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса стали бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) (+2,5%), а лидером снижения - Walmart Inc. (SPB: WMT) (-3%).

Standard & Poor''s 500 опустился на 35,56 пункта (0,89%) - до 3957,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 127,11 пункта (1,12%) и составил 11196,22 пункта.

Рынки акций Японии, материкового Китая и Гонконга растут в ходе торгов во вторник, несмотря на слабую статистику, в то время как индексы Австралии и Южной Кореи изменились незначительно.

Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Это первое сокращение показателя с третьего квартала 2021 года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на аналогичную величину, сообщает Trading Economics.

Темпы роста промышленного производства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем промпроизводства увеличился на 5% относительно октября прошлого года после подъема на 6,3% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 5,2%.

Ослабление темпов увеличения промпроизводства говорит о том, что экономика страны теряет импульс к росту на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в стране, а также строгих карантинных ограничений.

Розничные продажи в КНР в октябре снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК повысилось на 0,2%.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индикатора показывают котировки акций производителя проволоки и кабеля Fujikura (+6,6%), фармацевтической Eisai (+5,9%), банка Sumitomo Mitsui (+4,1%), а также производителей цветных металлов Pacific Metals (+3,9%) и Sumitomo Metal Mining (+3,5%).

Кроме того, растет стоимость таких крупных компаний, как SoftBank Group (+1,2%), Toyota Motor (+0,7%), Nintendo (+2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 1,3%, гонконгский Hang Seng взлетел на 3,4%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции ритейлеров Alibaba Group (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD), подорожавшие соответственно на 12,4% и 6,8%, а также интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Baidu - на 9,4% и 8,8% соответственно.

Котировки бумаг телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) растут на 0,3%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi в 8:35 МСК находилось практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,5%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor опустилась на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1%.

Существенное снижение продемонстрировали котировки акций производителей лития: Pilbara Minerals - 8,7%, Allkem - 12,4%, Core Lithium - 15,8%, Mineral Resources - 4,8% и IGO Ltd - 7,4%.

Кроме того, из-за падения цен на нефть опустилась стоимость энергетических компаний, включая Woodside Energy (-1,4%), Santos (-0,3%) и Beach Energy (-2,8%).

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после 3%-го падения накануне вслед за ухудшением ОПЕК прогноза спроса на нефть.

Давление на нефтяной рынок также оказывают слабые статданные из Китая, усиливающие пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса.

Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $92,88 за баррель, что на $0,26 (0,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2,85 (3%), до $93,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,52 (0,61%), до $85,35 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,09 (3,5%), до $85,87 за баррель.

"Слабые статданные из Китая лишь подтверждают мнение о том, что спрос на нефть в стране будет оставаться слабым до тех пор, пока сохраняются жесткие карантинные ограничения", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с.

Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Во вторник свои прогнозы опубликует Международное экономическое агентство (МЭА).