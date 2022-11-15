Рубль пытается дорожать к доллару и слабо меняется к юаню на старте торгов с учетом оптимизма на мировых рынках капитала

Москва. 15 ноября. Доллар США слегка снижается, юань почти не меняется на "Московской бирже" на старте торгов во вторник, рубль пытается дорожать в условиях оптимизма на мировых рынках капитала и замедления падения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,4125 руб./$1 (-13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,43 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,7 коп. - до 8,541 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов предпринял попытки роста с учетом проявлений "аппетита к риску" на глобальных рынках, а также попыток цен на нефть стабилизироваться. Укрепление рубля оказалось непродолжительным, и вскоре после начала торгов он перешел к слабому, но все же, снижению по отношению к доллару. Уже на 15-й минуте доллар почти отыграл потери первых минут и укрепился до 60,665 (+11,5). Динамика в паре с юанем не изменилась.

Цены на нефть продолжают снижение, замедлив падение, которое началось после публикации ежемесячного прогноза ОПЕК в понедельник. ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, оценка спроса в 2023 году снижена также на 100 тыс. б/с - до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, предполагается, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, то есть на 2,3%. Кроме того, давление на сырьевой рынок оказывает укрепление доллара.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,01 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,5 за баррель, что на 0,43% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном проявляют позитив: китайский CSI300 увеличился на 1,47%, японский Nikkei 225 растет на 0,22%, гонконгский Hang Seng поднялся на 3,62%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,46 %.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги понедельника, в течение которых они неоднократно меняли динамику. По итогам минувшей недели Dow Jones увеличился на 4,1%, S&P 500 - на 5,9%, а Nasdaq Composite подскочил на 8,1% - максимально с марта, причем главный рост пришелся на четверг и пятницу.

Основным позитивным фактором стал отчет Минтруда, указавший на замедление инфляции в США в октябре до 7,7%, минимума с января, что подстегнуло надежды инвесторов на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось.