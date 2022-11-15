Курс рубля может уйти в нижнюю часть диапазона 60-61 руб./$1 к вечеру вторника - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль к окончанию торговой сессии во вторник может опуститься в нижнюю часть диапазона 60-61 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт также отмечает, что в центре внимания инвесторов будут данные по индексу цен производителей в США, которые могут выйти ниже ожиданий и ослабить позиции доллара.

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