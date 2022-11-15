Индекс Мосбиржи обладает шансами на продолжение подъема - BCS Express

Индекс Мосбиржи обладает шансами на продолжение подъема в ближайшее время, несмотря на некоторую локальную перегретость, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций начал неделю с продолжения восходящей тенденции, обороты торгов составили почти 50 млрд руб. Рост на повышенных объемах - положительный сигнал. По индексу Мосбиржи практически достигнут уровень 2250 пунктов. Появляются намеки на некоторую техническую перекупленность, однако текущая картина не исключает достижения еще более высоких отметок. С минимумов октября индекс вырос уже на 26%. При этом периода коррекции более чем в две сессии подряд все это время не наблюдалось. Несмотря на локальную перегретость, потенциальное закрепление выше 2250 пунктов откроет новые среднесрочные цели в районе 2330-2380 пунктов, например, с прицелом на декабрь-январь", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.