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14 ноября 2022 года 19:36

Рубль слегка опустился к доллару и евро по итогам понедельника в ожидании новых драйверов

Москва. 14 ноября. Доллар США и евро немного подросли на "Московской бирже" по итогам понедельника, рубль несущественно снизился к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов.

Курс доллара США составил 60,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,3 руб./EUR1, подорожав на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,9 копейки - до 61,34 рубля. Курс китайского юаня вырос на 6,1 копейки - до 8,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка понизился к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, незначительное давление на его котировки могли оказать новости относительно новых санкций. Еще одним фактором, влияющим на динамику рубля в понедельник, является движение пары "евро-доллар" на рынке Forex, где доллар демонстрирует коррекционный рост к большинству мировых валют, в том числе к евро, в рамках коррекции после сильного падения в конце прошлой недели, вызванного данными по инфляции в США, которые оказались слабее прогнозов.

США ввели санкции против ряда членов семьи Сулеймана Керимова, а также компаний и бизнесменов, которые, по оценке американских властей, имели отношение к управлению его активами. Кроме того, под санкции США подпали компании семьи Гурьевых, в том числе те, что зарегистрированы в Калининграде и которые владеют 43,66% акций "ФосАгро" (MOEX: PHOR).

Участники большинства мировых рынков позитивно оценили статистику по инфляции в США в надежде на менее агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системой (ФРС) США. Опубликованный в прошлый четверг отчет министерства труда США показал замедление инфляции в стране до минимума с января текущего года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков в 8%.

Финансовые рынки чрезмерно отреагировали на данные о замедлении инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Это был лишь один отчет", - сказал Уоллер в ходе мероприятия в Сиднее, организованного UBS. "Рынки, кажется, опережают ситуацию. Всем надо сделать глубокий вдох и успокоиться. Нам предстоит еще многое сделать", - приводит слова Уоллера Market Watch.

По словам Уоллера, опубликованные данные являются хорошим знаком, однако за последний год Федрезерв не раз видел сигналы замедления инфляции. В данный момент, по его словам, ФРС фокусируется на определении того уровня, до которого следует поднять ставку, и принятие этого решения будет зависеть исключительно от темпов инфляции. "Худшее", что может сделать Федрезерв, это остановить подъем ставки и допустить новый скачок инфляции, отметил Уоллер.

ФРС входит в новую фазу ужесточения денежно-кредитной политики, действовать в которой будет сложнее, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

"Следующая фаза будет гораздо более сложной, поскольку нам следует принимать во внимание множество факторов, - заявила она в интервью газете Financial Times. - Нам необходимо учитывать факторы кумулятивного ужесточения и временного лага в монетарной политике. Нам следует принимать во внимание риски, которые есть в мировой экономике, и огромную неопределенность относительно того, как будет вести себя инфляция".

По словам Дейли, главной задачей Федрезерва в данный момент является определение уровня ставки, который будет сдерживать активность в достаточной мере, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому показателю ФРС.

В начале ноября ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания, что центробанк может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже в декабре. При этом он подчеркнул, что говорить об остановке цикла повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, по итогам прошлой недели рубль незначительно укрепился, что отчасти связано с движением на Forex, но в целом торги на внутреннем валютном рынке по-прежнему проходят при минимальной волатильности. "Импорт продолжает постепенно восстанавливаться. У частных лиц все больше возможностей для перевода средств за границу, но рост спроса с этой стороны пока не способен кардинально изменить ситуацию. Большинство экспортеров чувствуют себя вполне комфортно при текущем курсе, поэтому проблема крепкого рубля остается актуальной прежде всего для государственного бюджета", - говорит Алексеев.

"Рубль в понедельник отступил от нижней границы диапазона 60-62 руб., торгуется в районе отметки 60,5 руб. за доллар. Ослаблению рубля сегодня сопутствует рост американской валюты и коррекция на нефтяном рынке. Однако данное снижение национальной валюты долго не продлится. Рубль поддержат экспортеры, которые будут готовиться к налоговому периоду. Пик выплат НДПИ придется на 25 ноября 2022 года", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть умеренно снижаются вечером в понедельник на фоне укрепления доллара.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,43% - до $95,58 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,79% - до $88,26 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 2,5%, WTI - на 2,9% после сообщения о сокращении массового тестирования людей на коронавирус в Китае, а также о роспуске "карантинных лагерей".

В субботу власти КНР заявили, что планируют дальнейшие постепенные изменения, благодаря которым ковидные ограничения станут более сфокусированными, но не мягкими.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 18,03 копейки, до 60,3982 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,38 копейки, до 62,1554 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник опустился на 77,26 копейки по отношению к четвергу и составил 60,4066 руб./$1. В пятницу торги данным контрактом не проводились из-за того, что в США отмечали День ветеранов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос относительно пятницы на 16,88 копейки и составил 60,429 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 103,974 млн, из которых $817,099 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 286,875 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 53,98 копейки, до 62,2355 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 58,21 копейки, до 62,1882 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR865,165 млн, из которых EUR265,387 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR599,778 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались неизменными относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 37 базисных пунктов (б.п.) - до 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 18 б.п. - до 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 8,21%, 8,38% и 8,48% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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