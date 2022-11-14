Котировки евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне упавших в цене UST

Москва. 14 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне упавших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков расширились, а для ряда бумаг - сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,95% от номинала (доходность - 10,74% годовых). Цена бумаг с погашением в 2042 году снизилась в понедельник на 145 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 54,31% от номинала (доходность выросла на 28 базисных пунктов, до 11,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 24 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 58 базисных пунктов - до 43,79% от номинала (его доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 12,66% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов - до 46,37% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 30,55% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 12 базисных пунктов - до 45,46% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 24,51% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 13 базисных пунктов, до 43,04% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 20,35% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене 125 базисных пунктов, подорожав до 71,48% от номинала (его доходность снизилась на 246 базисных пункта - до 48,19% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, вновь составив 65,2% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в понедельник после активного ралли на прошлой неделе. Основным позитивным фактором стал отчет Минтруда, указавший на замедление инфляции в США в октябре до минимума с января - 7,7% (против 8,2% в сентябре), что подстегнуло надежды инвесторов на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось. По мнению аналитиков Morgan Stanley (SPB: MS), Федрезерв возьмет паузу в повышении ставок после заседания в январе следующего года, после которого уровень ставки составит 4,625% годовых.

Вместе с тем отчет Мичиганского университета, опубликованный в пятницу, показал снижение потребительского доверия в США до минимума с июля. Предварительное значение рассчитываемого университетом индекса в ноябре составило 54,7 пункта по сравнению с 59,9 пункта месяцем ранее.

"Всплеск эйфории, начавшийся в США и расширившийся в конце прошлой недели, постепенно сходит на нет после недавних предупреждений о том, что битва с инфляцией еще не выиграна", - полагает старший аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.