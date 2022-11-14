Sber CIB повысил целевую цену акций Самолета до 3184 руб

Sber CIB повысил целевую цену акций ГК "Самолет" до 3184 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Самолет" опубликовал оценку своего земельного банка по состоянию на 30 июня 2022г. За полгода в квадратных метрах он вырос на 18% - до 34,2 млн кв. м. В денежном выражении рост на 22% - до 548,2 млрд руб. Мы повышаем целевую цену акций компании на 5%, до 3184 руб, и подтверждаем оценку "покупать". Потенциал роста - 28% с уровня закрытия 11 ноября 2022г", - указывают эксперты.

Прогноз коэффициента EV/NCS (стоимость предприятия / новые продажи) на 2023г у "Самолета" равен 0,5, а P/E (цена/прибыль) - 10,8, констатируют аналитики. Коэффициент P/NAV (цена/стоимость портфеля, скорректированная на долю миноритарных акционеров и чистый долг) равен 0,5. Это примерно на 40-50% ниже исторических уровней и подразумевает дивидендную доходность 6,6%, подчеркивается в комментарии.

По оценке стратегов Sber CIB, у "Самолета" самые высокие темпы роста продаж среди публичных девелоперов. Это также единственная компания в отрасли, которая продолжает платить дивиденды акционерам.

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