BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты BCS Express оставили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "Яндекс" и "Татнефть".

Аналитики по-прежнему предлагают обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от выплат и давления санкций. На взгляд экспертов, сейчас основной негатив уже заложен в цену акций. "Уже по итогам октября Сбербанк вернулся к прибыли, заработав 122,8 млрд руб. за октябрь 2022г или более 50 млрд руб. с начала года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности - это снижает риски для инвесторов. Несмотря на рост последних дней, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160-170 руб. ", - отмечается в комментарии.

По оценке стратегов инвесткомпании, акции "ЛУКОЙЛа" остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. "Важный фактор привлекательности компании - щедрые дивиденды. "ЛУКОЙЛ" в декабре намерен выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 16,9% дивидендной доходности по текущим котировкам. Во II полугодии 2022г результаты "ЛУКОЙЛа" должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023г. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750-5000 руб.", - пишут аналитики.

На их взгляд, акции "Полюса" интересны как ставка на рост цен на золото в среднесрочной перспективе. "Недавний импульс роста в ценах на драгметалл обеспечил выход из полугодового нисходящего тренда, - констатируют в BCS Express. - В случае закрепления выше $1720-1735 за унцию ориентиры сместятся к $1800. "Полюс" - наиболее крепкая ставка на рост золота на российском рынке. Даже с учетом санкционного давления и укрепления рубля бизнес остается устойчивым и прибыльным. На горизонте ближайших месяцев допускаем подъем акций к 7750-8250 руб.".

Несмотря на нестабильность в экономике, продолжает развиваться бизнес "Яндекса": по итогам III квартала выручка выросла на 46% г/г, скорректированная EBITDA прибавила 256% г/г. "Ключевым драйвером для группы в III квартале стал сегмент Поиск и портал. Сохраняющиеся высокие темпы роста бизнеса позволяют рассчитывать на подъем акций "Яндекса" к 2300-2500 руб. в среднесрочной перспективе", - прогнозируют стратеги.

"Акции "Татнефти" - ставка на крупные дивиденды в нефтегазовом секторе, - подчеркивается в комментарии инвесткомпании. - Компания в 2022г продолжила выплачивать дивиденды в рамках дивидендной политики, на горизонте 12 месяцев дивиденды "Татнефти" могут составить около 10-14%. "Татнефть" отличается стабильным финансовым положением - на конец I полугодия 2022г коэффициент чистый долг/EBITDA был отрицательным. В перспективе нескольких месяцев бумаги могут подняться к 440-460 руб.".

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