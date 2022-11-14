Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи в ближайшие дни - ПСБ

Вероятно продолжение подъема индекса Мосбиржи в ближайшие торговые сессии с переходом в диапазон 2250-2300 пунктов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Неделя для отечественного рынка акций началась с позитива ввиду неплохих отраслевых новостей, а также относительно спокойного внешнего фона. Отметим, что в течение торгов ощутимой волатильности на рынке не наблюдалось - инвесторы находятся в ожидании новых триггеров для формирования последующей динамики. Полагаем, что рост индекса Мосбиржи может продолжиться в ближайшие дни с переходом в диапазон 2250-2300 пунктов благодаря росту в отдельных бумагах, как, например, технологического или металлургического секторов. Нефтяной сектор в преддверии эмбарго пока выглядит безыдейно. Отметим, что придать позитив отечественному рынку может снижение геополитической напряженности", - пишет эксперт в комментарии.

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