Рынок акций РФ на неделе вырос на новостях от ФРС США и дивидендных ожиданиях

Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на ожиданиях, что замедление инфляции в США в октябре повлечет ослабление темпов ужесточения монетарной политики Федрезерва США; также поддержку рынку оказали дивидендные новости от Сбербанка. Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов, обновив максимум за 1,5 месяца.

По итогам торгов с 7 по 11 ноября индекс МосБиржи вырос на 2,9% и составил 2217,44 пункта, индекс РТС прибавил 5,8% и достиг 1158,24 пункта на фоне снижения доллара до 60,41 руб./$1 (-1,69 рубля) и просевшей январской нефти Brent до $96,27 за баррель (-2,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста, догоняя выросшие с прошедшей пятницы мировые площадки и нефть на ожиданиях послабления карантинных ограничений в Китае и итогов промежуточных выборов в Конгресс США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2200 пунктов, обновив максимум за 1,5 месяца, во главе с металлургами и "Роснефтью" (+5,9%).

Нефть Brent локально поднималась выше $99,5 за баррель на фоне слухов о возможном ослаблении карантинных ограничений в Китае и некоторого снижения опасений в отношении мировой рецессии. Прошедшую неделю нефть Brent завершила ростом более чем на 5%. Однако на выходных Пекин подтвердил свое намерение "неукоснительно" придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

Упали акции "Детского мира" (-15,1%) на новостях об отсутствии планов выплат промежуточных дивидендов и намерении преобразования в частную компанию. Процедура предполагает реорганизацию, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО для несогласных с реорганизацией акционеров. Цена выкупа акций будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на "Московской бирже" за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

Во вторник рынок акций РФ завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2200 пунктов. Лидировали в откате обновившие минимумы с февраля на резко возросших оборотах бумаги "Детского мира" (-16,2%, объем торгов превысил 7,41 млрд рублей) из-за планов компании рассмотреть вопрос о трансформации в частный бизнес. Выросли бумаги золотодобывающих компаний, обновили свои максимумы акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,1%).

Мировые рынки ожидали, что республиканцы могут получить большинство в Палате представителей, а Сенат будет находиться под примерно равным контролем обеих партий.

Нефть Brent к вечеру консолидировалась в районе $98 за баррель, хотя уверенность инвесторов в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19 практически сошла на нет. Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) объявила о запуске сервиса FESCO Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях.

В среду рынок акций РФ снизился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась ниже $94 за баррель) из-за опасений по поводу спроса из Китая, а также в ожидании итогов предварительных выборов в Конгресс США. Индекс МосБиржи откатился ниже отметки 2170 пунктов во главе с бумагами металлургов, при этом выросли акции золотодобытчиков, выступившие в качестве защитных активов.

Акции "Татнефти" (-1,1%) отыграли часть дневных потерь после известий, что совет директоров компании 15 ноября рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, а также о рекомендациях ему о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года.

Дополнительным негативом для нефтяных котировок стала статистика Моинэнерго США, показавшая рост запасов нефти за неделю на 3,92 млн баррелей, при прогнозах повышения всего на 0,25 млн.

В четверг рынок акций развернулся вверх и отыграл все потери благодаря ралли акций Сбербанка на хорошем отчете и новостях о дивидендах, а также благодаря улучшению внешних настроений после выхода статистики о замедлении инфляции в США в октябре, подогревшей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи превысил 2210 пунктов и обновил максимум на закрытие с 20 сентября.

Сбербанк в октябре получил 122,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Finopolis. Греф также сообщил, что Сбербанк возвращается к раскрытию части информации - начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц, а в следующем году планирует вернуться к выплате дивидендов.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 7,7% в годовом выражении - это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 7,9-8%, ожидавшихся аналитиками.

Республиканцы и демократы вряд ли смогут, не дожидаясь второго тура выборов в Джорджии, определить, кто из них получит большинство в Сенате США, свидетельствуют опубликованные американскими СМИ в четверг промежуточные результаты подсчета голосов. СМИ отмечают, что обе партии гарантированно получают по 48 сенаторов. Повторные выборы в Джорджии пройдут 6 декабря, поскольку никто из кандидатов не смог получить более 50% голосов.

Нефть в четверг немного подросла за счет ослабления доллара (Brent отыграла $94 за баррель), однако негативом остаются локдауны в Китае (новые карантины вводятся в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19).

Выросли расписки VK (+10,6%) после публикации отчета компании за III квартал (выручка выросла на 9% год к году, скорректированная EBITDA - на 16%, рентабельность EBITDA составила 30,6%).

В пятницу попытки продолжения роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent отскочила выше $96 за баррель) наталкивались на локальную фиксацию прибыли игроками перед выходными. Просели акции металлургов на фоне известий, что Минторг США по итогам проведенного расследования решил, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой и статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный для целей закона США об антидемпинговых пошлинах. Вероятность введения этих пошлин может негативно сказаться на экспорте российских металлургов и производителей удобрений. США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года.

Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу в районе 2220 пунктов.

В период с 7 по 11 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции Polymetal (+13%), ПАО "Полюс" (+12%), Сбербанка (+8% и +8% "префы"); хуже рынка оказались бумаги "Детского мира" (-27%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-6%), "Магнита" (-5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические новости, корпоративные события и санкционные действия Запада. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2200-2300 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".