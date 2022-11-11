Рубль не изменился к доллару и упал к евро перед выходными днями

Москва. 11 ноября. Доллар США отыграл потери первой половины пятницы и почти не изменился, евро, напротив, заметно вырос на "Московской бирже" по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях существенного снижения к евро.

Курс доллара США составил 60,54 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 60 руб./$1 впервые с 6 октября. Евро стоил 62,2 руб./EUR1, подорожав на 86,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 39,2 копейки - до 61,29 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,2 копейки - до 8,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к доллару и заметно упал к евро по итогам последнего дня недели. Основное влияние на котировки нацвалюты оказала их динамика на глобальном рынке, где американская валюта продолжает стремительно дешеветь к большинству мировых валют после выхода данных по потребительской инфляции в США за октябрь, которые были опубликованы накануне.

Доллар падает на снижении вероятности более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), обусловленного этой статистикой, и соответствующих заявлениях представителей американского регулятора.

Кроме того, поддержку рисковым активам в пятницу оказывают сигналы смягчения ковидных ограничений в Китае. Госсовет КНР объявил о сокращении карантина для людей, контактировавших с зараженными COVID-19, а также для прибывающих в страну из-за рубежа, до пяти дней с семи.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, которые в среднем прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

ФРС будет замедлять темпы повышения ключевой процентной ставки в ближайшие месяцы, поскольку размер ставки начнет оказывать давление на рост американской экономики, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер.

"В ближайшие месяцы, в свете уже достигнутого совокупного ужесточения (ДКП), я ожидаю замедления темпов повышения ставок по мере приближения к достаточно ограничительной политике", - сказал Харкер в ходе выступления на мероприятии в Филадельфии. "Но я хочу прояснить, что подъем на 50 б.п. все еще будет значительным", - добавил он.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, Харкер отметил, что, по его мнению, после увеличения ставки примерно до 4,5% центробанк возьмет паузу для того, чтобы оценить состояние экономики. После этого подъем ставки может продолжиться при необходимости.

Федрезерв повышал ставку на 75 б.п. на последних четырех заседаниях, теперь размер ставки составляет 3,75-4%. Следующее и последнее в этом году заседание ФРС состоится 13-14 декабря.

В США продолжается подсчет голосов по итогам выборов в Конгресс. Демократическая партия США сократила отставание в борьбе за большинство в Палате представителей США, приблизившись к показателю в 200 мест, вместе с тем республиканцам необходимо еще семь мест для получения большинства, сообщает в пятницу CNN.

По данным телеканала, на данный момент республиканцы смогли обеспечить себе 211 мест в Палате представителей, тогда как демократы - 198. Всего в палате 435 мест, следовательно, остается выбрать еще 26 человек. Для обеспечения большинства в Палате представителей необходимо набрать минимум 218 мест. Тем не менее, по мнению наблюдателей, демократам уже вряд ли удастся обогнать республиканцев в Палате представителей.

При этом, как сообщалось, все не так очевидно на выборах в Сенат. СМИ отмечают, что обе партии сейчас гарантированно получают по 48 мест в Сенате, еще в трех штатах победитель пока не выявлен и продолжается подсчет голосов: речь идет об Аляске, Аризоне и Неваде. Решающим для определения большинства в Сенате может оказаться второй тур выборов в Джорджии, который пройдет 6 декабря.

"В пятницу, 11 ноября, российский рубль двигался смешанно. Валютная секция вернулась к своему привычному ритму работы после всплеска активности накануне. Инвесторы ищут, вероятно, точку опоры и равновесные курсы валют. Повышение цен на нефть в ближайшее время способно оказать рублю неплохую поддержку", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль вчера укреплялся и до выхода в США октябрьских данных по инфляции, но после этого снижение курса пары "доллар-рубль" усилилось на фоне резко ослабившегося глобально доллара. Ускорившийся рост нефтяных котировок оказывает дополнительную поддержку рублю, и сегодня курс пары протестировал отметку в 60 руб./$1. Однако в преддверии выходных, вероятно, пара "доллар-рубль" завершит день выше этого уровня", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в пятницу продолжил укрепляться по отношению к доллару, однако по-прежнему находится в узком диапазоне 60-62, возле нижней границы. Краткосрочный оптимизм обусловлен замедлением инфляции в России, которая в октябре снизилась до 12,6%, против 13,7% месяцем ранее, а также ростом аппетита к риску со стороны инвесторов из-за сильных данных по потребительской инфляции в США. В свою очередь, среднесрочные риски ослабления рубля сохраняются", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть активно растут на вечерних торгах в пятницу на фоне сообщений о смягчении Китаем антиковидных мер для прибывающих в страну, а также слабости доллара.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК составляет $96,09 за баррель, что на 2,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,27 за баррель, что на 3,24% выше итогового значения предыдущей сессии.

Прибывающие в Китай отныне будут проводить меньше времени на самоизоляции, введенной во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press. Для авиаперелетов в Китай теперь надо будет сдать только один отрицательный тест за 48 часов до вылета. Ранее требовалось два отрицательных теста.

Нефтяные котировки накануне продемонстрировали первый рост за четыре сессии в связи с резким ослаблением доллара.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью Bloomberg, что ОПЕК+ будет сохранять осторожность в отношении квот на добычу нефти.

По словам министра, страны альянса смотрят на состояние мировой экономики и видят множество "неопределенностей". "Наша стратегия - быть осторожными. Речь идет о том, чтобы быть ответственным и не упускать из виду то, что требует рынок", - сказал бен Сальман.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,0255 рубля, до 60,2179 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,79 копейки, до 61,5416 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в пятницу, так как в США отмечали общенациональный праздник - День ветеранов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился относительно четверга на 82,46 копейки и составил 60,2594 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 564,646, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 66,6 копейки, до 61,6957 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 58,72 копейки, до 61,6061 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR978,705 млн, из которых EUR247,915 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR730,79 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,91% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 8,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 8,21% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 3 б.п. - до 8,38% и 8,48% годовых соответственно.