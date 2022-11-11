Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне выросших UST

Москва. 11 ноября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели разнонаправленную динамику на фоне роста котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях менее агрессивного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре после выхода данных по инфляции заметно ниже прогнозов.

При этом ситуация в секторе российских еврооблигаций в течение большей части прошедшей недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий в связи с действующими ограничениями на движение капитала в пользу нерезидентов.

Последний фактор ограничивал влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России продолжали оказывать такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций преимущественно понизились в понедельник вслед за аналогичной динамикой в секторе UST, которая, в свою очередь, была обусловлена вышедшей в конце предыдущей недели статистикой по безработице в США за октябрь, показавшей, что американский рынок труда остается сильным, хотя и начал терять импульс к росту.

Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 261 тыс., сообщило в предыдущую пятницу министерство труда США. Темпы повышения замедлились по сравнению с 315 тыс. в сентябре и были минимальными с декабря 2020 года. При этом они превзошли средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, на уровне 200 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,7% в годовом выражении. Причем подъем в помесячном выражении ускорился по сравнению с 0,3% в сентябре, а в годовом выражении - замедлился с 5%.

Безработица в США в октябре увеличилась до 3,7% с сентябрьских 3,5%. Показатель остается в диапазоне 3,5-3,7% с марта текущего года.

Во вторник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанные движения вслед за аналогичной динамикой в секторе UST. В этот день инвесторы находились в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США, в ходе которых должны были быть избраны 435-местная Палата представителей (нижняя палата Конгресса) и треть мест в Сенате. Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях - Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа - должны были быть избраны губернаторы.

В среду котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций вновь продемонстрировали незначительную смешанную динамику, в этот раз несмотря на преобладание негативных настроений в секторе UST. При этом участники сектора российских государственных еврооблигаций, так же, как и большинства торговых площадок мира, продолжали следить за промежуточными выборами в Конгресс США.

Согласно предварительным данным, которые публиковались Market Watch, республиканцы получили 199 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест при 172 местах у демократов. На выборах в Сенат обе партии на тот момент получили по 48 мест. Для контроля над Сенатом республиканцам необходимо было получить 51 место с учетом того, что в спорных ситуациях право голоса имеет вице-президент Камала Харрис, которая является представителем Демократической партии.

В четверг котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали умеренную смешанную динамику, несмотря на позитивные настроения в секторе UST. Доходности государственных облигаций США упали после публикации данных о более резком, чем ожидалось, замедлении инфляции в Штатах в октябре.

Как стало известно в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Инвесторы надеялись, что ослабление инфляции станет аргументом в пользу менее агрессивной денежно-кредитной политики ФРС. Следующее и последнее в этом году заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря.

Тем временем, Минфин РФ предложил прописать в бюджете опцию обмена суверенных валютных евробондов, по согласованию с их владельцами, на новые облигации федерального займа номинальной стоимостью до 800 млрд рублей.

Поправку, дающую правительству РФ право в следующем году "в целях снижения объема государственного внешнего долга" принимать решения о проведении операции обмена, Минфин предложил внести в проект федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Согласно данным ведомства, на 1 октября общая задолженность по еврооблигациям РФ составляла около $35,7 млрд. Сейчас Минфин осуществляет все выплаты по валютным еврооблигациям РФ в рублях, этот порядок утвержден указом президента РФ от 22 июня. По текущему курсу ЦБ РФ сумма в 800 млрд руб. эквивалентна $13,1 млрд.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в третьем квартале 2022 года уменьшилась до 47,5% с 49,6%, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости в третьем квартале снизился на $1,092 млрд, или на 6,1%, до $16,943 млрд с $18,035 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд и во втором - на $0,515 млрд.

Сокращение за первые три квартала 2022 года составило $3,016 млрд, или на 15,1%, с $19,959 млрд, что в 2,7 раза больше, чем за весь 2021 год - на $1,112 млрд, или на 5,3%, с $21,071 млрд.

По состоянию на 1 октября 2022 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с начала 2019 года, когда он составлял $16,686 млрд.

В последний торговый день недели котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций лишь слегка изменились вслед за нейтральной динамикой в секторе UST. Участники рынка продолжали оценивать перспективы менее агрессивного повышения процентных ставок ФРС и соответствующих заявлений представителей американского регулятора.

ФРС будет замедлять темпы повышения ключевой процентной ставки в ближайшие месяцы, поскольку размер ставки начнет оказывать давление на рост американской экономики, в частности, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер.

"В ближайшие месяцы, в свете уже достигнутого совокупного ужесточения (ДКП), я ожидаю замедления темпов повышения ставок по мере приближения к достаточно ограничительной политике", - сказал Харкер в ходе выступления на мероприятии в Филадельфии. "Но я хочу прояснить, что подъем на 50 б.п. все еще будет значительным", - добавил он.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, Харкер отметил, что, по его мнению, после увеличения ставки примерно до 4,5% центробанк возьмет паузу для того, чтобы оценить состояние экономики. После этого подъем ставки может продолжиться при необходимости.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене за неделю на 2,17% - до 56,69% от номинала (их доходность выросла на 25,3 базисного пункта - до 10,97% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,23% - до 54,04% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 4,8 базисного пункта и составила 11,23% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 38,9 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 3,32%, подешевев до 43,76% от номинала (его доходность выросла на 41,3 базисного пункта - до 12,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 1,5% - до 46,91% от номинала (их доходность снизилась на 34,1 базисного пункта - до 30,1% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 0,09%, подорожав до 45,58% от номинала (их доходность снизилась на 1,9 базисного пункта - до 24,4% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1,17% - до 42,74% от номинала (их доходность выросла на 32,1 базисного пункта и составила 20,49% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел за неделю всего на 0,04% - до 70,83% от номинала (его доходность выросла на 130 базисных пунктов - до 49,39% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,12%, составив 64,28% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.