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11 ноября 2022 года 19:26

Рынок акций РФ завершил неделю ростом, в пятницу лидировали Норникель и "Детский мир"

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ в пятницу сохранил восходящий импульс вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась в район $97 за баррель) на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезервом США после статистики о замедлении инфляции в октябре; индекс Мосбиржи поднялся в район 2220 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" (+4,8%) и "Детского мира" (+7,5%), просели металлурги.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2217,44 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1158,24 пункта (+0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4,8%.

Доллар просел до 60,41 рубля (-0,13 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,9-5,8%, доллар подешевел на 1,69 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Норникеля" (+4,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой, статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный для целей закона США об антидемпинговых пошлинах. Вероятность введения этих пошлин может негативно сказаться на экспорте российских металлургов и производителей удобрений. США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года.

Решение Минторга США отозвать у экономики России статус рыночной - сугубо политическое, с практической точки зрения не имеет особого значения, может быть оспорено во Всемирной торговой организации, говорится в заявлении Минэкономразвития РФ.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, неделя на российском рынке акций прошла в позитивном ключе, драйвером роста стала публикация положительной отчетности Сбербанка за 10 месяцев, а также обещания финансовой организации возобновить раскрытие ежемесячной финансовой отчетности и вернуться в следующем году к выплате дивидендов. Также рынку акций оказали поддержку и внешние факторы: публикация данных об инфляции в США, которая оказалась ниже ожиданий. Подорожало и золото до уровней начала августа.

Позитивный настрой инвесторов может сохраниться и на следующей неделе, российский рынок акций находится на привлекательных уровнях, инструменты с фиксированной доходностью не компенсируют инфляцию, а на сырьевых рынках намечается растущий тренд из-за ослабления доллара к основным мировым валютам, констатирует Власенко.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, в пятницу рынок акций РФ сбавил темпы роста, в ключевых секторах происходило сокращение части позиций перед выходными. В финансовом секторе акции Сбера замедлили подъем, стартовавший накануне и задавший положительный вектор всему рынку.

В секторе металлов и горной добычи отмечалась разнонаправленная динамика, просели бумаги сталелитейных компаний. Пользовались спросом акции "Норникеля" на фоне роста мировых цен на цветные металлы. Бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,4%) подорожали на фоне новостей о том, что компания рассмотрит вопрос о дивидендах. Однако в капитале компании есть иностранный акционер и вероятность рекомендации дивидендов в текущий момент низкая. В случае отсутствия положительного решения по дивидендам, акции "Юнипро" могут скорректироваться.

В целом, оптимистичный внешний фон и рост цен на сырье поддерживают российский рынок акций, который может сохранить положительную динамику на следующей неделе, а индекс МосБиржи подняться в диапазон 2250-2300 пунктов, полагает Лящук.

Портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова также ожидает роста индекса МосБиржи в диапазон 2260-2300 пунктов.

На рынке гособлигаций понижательная тенденция была сломлена - последние два дня индекс государственных облигаций RGBI активно рос. Слом тренда произошел на фоне отказа Минфина РФ размещаться по высоким доходностям. На этом фоне инвесторы стали откупать подешевевшие государственные облигации.

Динамику фондовых рынков обусловили целый ряд позитивных событий. Среди них стоит выделить статистику по инфляции в России, а именно снижение индекса потребительских цен в годовом выражении до 12,6% с 13,7% месяцем ранее.

Сбербанк (MOEX: SBER) неожиданно вернулся к частичному раскрытию информации и опубликовал довольно позитивный отчет по результатам за 10 месяцев года. Более того, ЦБ РФ не исключил возможности вернуться к публикации финансовых результатов банков по итогам 2022 года, что воодушевило инвесторов, поскольку позволит более корректно оценивать акции эмитентов сектора.

На следующей неделе ожидаются отчеты OZON, МТС, также выйдут данные по ВВП России за III квартал, отмечает эксперт.

В США данные по замедлению инфляции дают основание для изменения риторики в отношении денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. О замедлении темпов роста ставки по федеральным фондам уже высказались главы ФРБ Канзас-Сити Джордж и ФРБ Филадельфии Харкер. Поэтому не исключено, что взгляд на ДКП может измениться уже в ближайшее время при условии, что статистика продолжит демонстрировать замедление инфляции.

Нефть на неделе просела, однако краткосрочный тренд остается восходящим. Китайские органы здравоохранения ослабили ряд ограничений, связанных с COVID-19. На следующей неделе нефть Brent может закрепиться в диапазоне $96-98 за баррель, полагает Кирсанова.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил рост акций "Детского мира" за счет фиксации игроками "коротких" позиций перед выходными, после того как бумаги на неделе упали на треть.

Бумаги Ozon выросли на новости о том, что за первые четыре часа распродаж "черной пятницы" оборот на площадке превысил 1 млрд рублей. В первые минуты после запуска скидок число заказов превышало 18 тыс. в минуту, что в 3,6 раза больше в сравнении с аналогичным показателем в 2021 году. Сама распродажа продолжит обеспечивать котировки акций эмитента драйверами роста, так как значительно увеличит выручку компании в IV квартале.

В США накануне индексы акций взлетели на 3,7-7,4% во главе с Nasdaq, показав максимальный подъем с 2020 года на фоне данных об инфляции в США.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 7,7% в годовом выражении - это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 7,9-8%, ожидавшихся аналитиками.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 3,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng раллировал на 7,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,7-0,8%, FTSE просел на 0,5%) и США (индексы растут на 0,5-1,2%, просел на 0,4% Dow Jones).

ВВП Великобритании в III квартале снизился на 0,2%, тогда как ожидалось падение на 0,5%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум. В помесячном выражении цены выросли на 1,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре уменьшился до минимальных с июля 54,7 пункта с октябрьского уровня 59,9 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее существенное уменьшение показателя, до 59,5 пункта

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжают рост на фоне ослабления доллара, Brent поднималась вплотную к $97 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $96,27 за баррель (+2,8% и +1,1% в четверг), декабрьская цена WTI - $89,46 за баррель (+3,5% и +0,8% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+16%), "Детского мира" (+7,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+5,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,6%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+2,4%).

Подешевели "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-4,3%), акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-3,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,1%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,1%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 35,13 млрд рублей (из них 9,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,88 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 2,83 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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