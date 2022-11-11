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11 ноября 2022 года 18:56
"Финам" присвоил рейтинг "на уровне рынка" акциям Системы
Аналитики "Финама" присвоили рейтинг "на уровне рынка" акциям АФК "Система", сообщается в материале инвесткомпании. "Акции АФК "Система" за 10 месяцев текущего года просели на 45%, как и индекс Мосбиржи, - отмечает эксперт Ксения Лапшина. - Портфель АФК состоит из большого числа активов в разных секторах экономики, которые друг друга уравновешивают, аналогично индексу. Текущая рыночная конъюнктура вряд ли позволит холдингу провести IPO своих дочерних компаний в среднесрочной перспективе. Также АФК сократила инвестиции в свои основные активы из-за макроэкономической неопределенности и внешних ограничений. Вместо этого АФК переключилась на покупку новых активов по привлекательной цене, в меру перспективных и рентабельных, с прицелом на долгосрочную перспективу. Долговая нагрузка АФК и без того была немаленькая, а в текущем году еще выросла в связи с новыми приобретениями. Вероятность дивидендных выплат холдинга по итогам 2022г считаем минимальной. Присваиваем акциям АФК "Система" рейтинг "на уровне рынка" в отсутствие четких драйверов роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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