BCS Express понизил целевую цену акций Paramount до $23,4

BCS Express понизил целевую цену акций Paramount Global до $23,4 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг эмитента, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания Paramount предоставила умеренно-негативную квартальную отчетность: на результаты рекламной части бизнеса давит сокращение рынка, - отмечают эксперты. - По итогам отчетности мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании. Однако из-за роста безрисковых ставок, а также сокращения рынка ТВ-рекламы мы понижаем целевую цену до $23,4 (потенциал роста 41%) на инвестиционный горизонт - 1 год. Стратегия компании по трансформации в стриминговый бизнес идет в правильным направлением, что в долгосрочном периоде должно помочь в достижении более высокого уровня выручки при сохранении маржинальности по EBITDA на уровне 25%. Целевой рынок с учетом стриминга в два раза больше, чем потенциальный для обычных медиа компаний".

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