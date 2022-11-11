Индекс Мосбиржи может подняться в диапазон 2250-2300 пунктов на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться в диапазон 2250-2300 пунктов на следующей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

"Российский рынок акций в пятницу продолжил расти, но меньшим темпом. Поддержку рынку оказывал благоприятный внешний фон. Индекс Мосбиржи прибавлял 0,3%, однако в ключевых секторах происходило сокращение позиций перед выходными. В финансовом секторе корректировались акции Сбера, которые сильно выросли вчера и задали положительный вектор российскому рынку акций. В нефтегазовом секторе также наблюдалась умеренное снижение. В секторе металлов и горной добычи была разнонаправленная динамика. Корректировались сталелитейные компании. Пользовались спросом акции "Норникеля", которые росли вслед за мировыми ценами на цветные металлы", - отмечает эксперт банка.

Котировки акций "Юнипро" также росли сильнее рынка на фоне новостей о том, что компания рассмотрит вопрос о дивидендах. Однако в капитале компании есть иностранный акционер, указывает Лящук, и вероятность рекомендации дивидендов в текущий момент, на его взгляд, низкая. В случае отсутствия положительного решения по дивидендам акции "Юнипро" могут скорректироваться.

"Позитивный фон на внешних фондовых площадках, рост цен на сырье поддерживают российский рынок акций, который может сохранить положительную динамику на следующей неделе, а индекс Мосбиржи подняться в диапазон 2250-2300 пунктов", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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