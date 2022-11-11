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11 ноября 2022 года 17:07
Акции РусАгро, Ozon и МТС будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции "РусАгро", Ozon и "МТС" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "РусАгро" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал 14 ноября. По финансовым показателям ожидания аналитиков сдержанные, результаты могут оказаться под давлением роста издержек. "В рамках публикации, помимо ключевых метрик, будут важны комментарии менеджмента по сложившейся ситуации. Волатильность в бумаге может вырасти, если появятся какие-либо новости по дивидендам - в 2022г компания отказалась от выплат", - отмечает Пучкарев. Акции "РусАгро" с максимумов октября 2021г находятся в выраженном падающем тренде, констатирует эксперт. "Откат от локальных вершин в октябре укладывается в рамки коррекции и выглядит близким к завершению. При возобновлении подъем целью может выступить граница годового падающего тренда около 860 руб. В случае пробоя ориентиры сместятся к 940 руб.", - прогнозирует Пучкарев. Компания Ozon представит финансовые результаты за III квартал 15 ноября. В фокусе динамика показателя GMV и EBITDA. В III квартале Ozon темпы роста GMV должны остаться высокими (более 70%), полагает стратег BCS Express. "Бумаги планомерно восстанавливаются от минимумов сентября, - указывается в комментарии. - Акции близки к перекупленности, однако позитивный отчет мог бы стать драйвером к пробою зоны 1500-1550 руб., несмотря на перегретость. Закрепление над 1500-1550 руб. будет означать качественное улучшение технической картины. В таком случае следующим сильным сопротивлением для быков станет лишь уровень 3500 руб.". Финансовые результаты "МТС" по итогам III квартала выйдут 16 ноября. В отчете стоит обратить внимание на показатель OIBDA, FCF и долговую нагрузку, подчеркивает Пучкарев. С точки зрения денежных потоков III квартал должен быть сильнее I-II кварталов за счет нормализации инвестиционных затрат, считает стратег. В то же время долговая нагрузка может подрасти на фоне выплаты крупных дивидендов по итогам 2021г. "Техническая картина в акциях "МТС" умеренно позитивная, - пишет эксперт BCS Express. - Рост в рамках локального восходящего тренда может продолжиться вплоть до 245-255 руб. Осцилляторы близки к перекупленности, но все же пока не препятствуют росту. Если в среднесрочной перспективе удастся пройти 245-255 руб., цели роста сместятся к 280 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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