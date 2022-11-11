"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $108

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $108 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,39%, стоп-приказ: $84,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению экспертов, реакция рынка на отчетность компании была излишне эмоциональной. Учитывая, что данные по инфляции в США вышли немного ниже ожиданий, ФРС дала комментарии о более сдержанном повышении ставок. Аналитики ожидают, что общий позитив может распространиться и на акции Disney, даже несмотря на отчетность.

"С точки зрения технического анализа после попытки пробить поддержку в районе $90 цена снова вернулась к этому уровню, что говорит о непринятии рынком более низких цен. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $84,5 риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,94", - отмечают стратеги инвесткомпании.

The Walt Disney Company - один из крупнейших в мире медиаконгломератов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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