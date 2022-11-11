.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы РФ, вероятно, начнут следующую неделю с восходящего движения - "Велес Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в октябре составила 0,18%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,18% после повышения на 0,05% в сентябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 12,6%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Минфин намерен удерживать госдолг в пределах 20% ВВП
Минфин намерен сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 г. на уровне, не превышающем 20%, следует из плана деятельности министерства на 2022-2027 гг., с которым ознакомились "Ведомости". В предыдущем аналогичном документе -...
 
С начала года в РФ закрылись 160 дилерских автоцентров
В 2022 году в России прекратили свою деятельность 160 дилеров по продаже автомобилей, рассказал "Известиям" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, всего в стране было около 3 тыс. центров. С первого...
 
Минторг США признал экономику России нерыночной
Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой, статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный. "Министерство торговли (США) считает, что Россия...
 
11 ноября 2022 года 15:52

Фондовые индексы РФ, вероятно, начнут следующую неделю с восходящего движения - "Велес Капитал"

Фондовые индексы РФ, вероятно, начнет следующую неделю с восходящего движения, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС начнут новую неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшими целями повышения в район 2280 и 1180 пунктов соответственно, - прогнозирует эксперт. - Позитивный сигнал остается актуальным при положении выше поддержек 2120 и 1090 пунктов, куда рынок может уйти в рамках коррекции. Фундаментальными причинами повышения могут стать улучшение инвестиционного климата в стране в случае отсутствия негативных геополитических сигналов и высокий мировой аппетит к риску. 15 и 16 ноября при этом состоится саммит Большой двадцатки, в котором будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров".

Эксперт напоминает об ожидаемых событиях "корпоративного фронта": совет директоров "Татнефти" примет решение по дивидендам, а финансовые результаты за III квартал ожидаются от "РусГидро", Ozon и "МТС". Кроме того, должны быть обнародованы данные по ВВП России за III квартал.

"Рубль выглядит стабильным против евро и китайского юаня и подает сигналы в пользу развития укрепления к доллару в связи со слабостью последнего на Форекс. В частности, пара доллар/рубль при закреплении ниже 60 руб./$1 может взять курс на 59 руб./$1 и проверить на прочность указанную отметку", - указывает Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 ноября 2022 года 15:41
Рубль днем укрепляется к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 11 ноября. Доллар США снижается, евро, напротив, укрепляется на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 15:24
Прибыль Газпрома во II полугодии 2022г может оказаться близкой к нулю - Sber CIB
Прибыль "Газпрома" во II полугодии 2022г может оказаться близкой к нулю, считают аналитики Sber CIB. Базовый сценарий Sber CIB предполагает, что в 2023г поставки "Газпромом" газа в Европу сократятся до 50 млрд кубометров. По прогнозам аналитиков, объёмы потребления газа в Европе продолжат...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 46,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 46,9 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 33,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты подчеркивают, что стратегия...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 14:37
Инвесторам не стоит спешить с покупками акций Норникеля - "Тинькофф Инвестиции"
Инвесторам не стоит спешить с покупками акций "Норильского никеля", говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиции". "Акции крупнейшего в мире производителя никеля и палладия на 13:24 МСК прибавили +3,49% (14 534 руб.). Компания - среди лидеров роста как по динамике, так и по объемам торгов, -...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 14:14
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 59-61 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 59-61 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Давление на доллар во второй половине текущей недели усилилось как на фоне роста аппетита к риску на отечественном фондовом рынке, так и внешней слабости...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 13:53
Sber CIB повысил прогноз по паре EUR/USD до 1,02 на конец 2022г
алитики Sber CIB повысили прогноз по паре EUR/USD до 1,02 на конец текущего года и до 1,1 на конец 2023 года, сообщается в материале инвестбанка. Прогноз по паре USD/RUB остается прежним, указывают эксперты: 60 руб./$1 на конец 2022 и 2023 годов. По мнению аналитиков, глобальное ослабление доллара...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 13:27
S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3950-4020п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3950-4020 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Основные индексы американского фондового рынка накануне закрылись на максимумах дня или вблизи них. Причинами этого стали высокая...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 13:04
"Финам" прекращает анализ TotalEnergies
"Финам" прекращает аналитическое освещение TotalEnergies, сообщается в обзоре. "TotalEnergies смог стать одним из бенефициаров энергетического кризиса, что положительно сказалось на финансовых результатах компании и позволило менеджменту нарастить выплаты акционерам. На этом фоне номинированные в...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 12:59
Прогноз курса рубля на уровне 64 руб./$1 на конец 2022г пока остается в силе - "Открытие Инвестиции"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 64 руб./$1 на конец текущего года пока остается актуальным, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Отметим, что определяющим фактором для рубля по-прежнему остается торговый баланс. Банк России...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 12:37
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Becton, Dickinson and Co
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Becton, Dickinson and Co. с прогнозной стоимостью $307,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Американский производитель медицинского оборудования и...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 12:03
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций AIA Group
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций AIA Group Ltd., сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость этих бумаг была при этом понижена экспертами на 13% - до 94 гонконгских доллара (HKD) за штуку (что подразумевает оценку 2,1x P/EV 2022e),...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:43
Рынок акций РФ утром забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками, просели металлурги и TCS Group
Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками, внешние площадки подают позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезервом США после статистики о замедлении инфляции в октябре. Просели акции металлургов и TCS Group.    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:22
Рынок акций США может продолжить инерционный рост в ближайшее время - BCS Express
Американский фондовый рынок может продолжить инерционный рост в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Ведущие бенчмарки на рынке акций США в четверг прошли вверх 3,6-7,3%. Оценивая инерционную фондовую природу рынка, не исключается развитие импульса к круглой отметке в 4000...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:01
Ближайшей целью доходности 10-летних ОФЗ может стать уровень 10% - ПСБ
Ближайшей целью доходности 10-летних рублевых гособлигаций (26221) может стать уровень в 10% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Повышение спроса на рисковые активы на глобальных рынках формирует позитивный фон для ОФЗ в пятницу. Полагаем, что котировки...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:45
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $786,4 за штуку на конец 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Акции Regeneron уже обогатили инвесторов на 18% с начала текущего года на падающем рынке. После...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.