Фондовые индексы РФ, вероятно, начнут следующую неделю с восходящего движения - "Велес Капитал"

Фондовые индексы РФ, вероятно, начнет следующую неделю с восходящего движения, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС начнут новую неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшими целями повышения в район 2280 и 1180 пунктов соответственно, - прогнозирует эксперт. - Позитивный сигнал остается актуальным при положении выше поддержек 2120 и 1090 пунктов, куда рынок может уйти в рамках коррекции. Фундаментальными причинами повышения могут стать улучшение инвестиционного климата в стране в случае отсутствия негативных геополитических сигналов и высокий мировой аппетит к риску. 15 и 16 ноября при этом состоится саммит Большой двадцатки, в котором будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров".

Эксперт напоминает об ожидаемых событиях "корпоративного фронта": совет директоров "Татнефти" примет решение по дивидендам, а финансовые результаты за III квартал ожидаются от "РусГидро", Ozon и "МТС". Кроме того, должны быть обнародованы данные по ВВП России за III квартал.

"Рубль выглядит стабильным против евро и китайского юаня и подает сигналы в пользу развития укрепления к доллару в связи со слабостью последнего на Форекс. В частности, пара доллар/рубль при закреплении ниже 60 руб./$1 может взять курс на 59 руб./$1 и проверить на прочность указанную отметку", - указывает Кожухова.

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