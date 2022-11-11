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11 ноября 2022 года 15:41

Рубль днем укрепляется к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 11 ноября. Доллар США снижается, евро, напротив, укрепляется на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 60 руб./$1 впервые с 6 октября. Евро стоил 61,87 руб./EUR1, подорожав на 52,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,78 копейки - до 61,06 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,3 копейки - до 8,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и снижается к евро на дневных торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке, где американская валюта продолжает стремительно дешеветь к большинству мировых валют после выхода данных по потребительской инфляции в США за октябрь, которые были опубликованы накануне. Доллар падает на снижении вероятности более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, обусловленного этой статистикой.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, которые в среднем прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Тем временем в США продолжается подсчет голосов по итогам выборов в Конгресс. Демократическая партия США сократила отставание в борьбе за большинство в Палате представителей США, приблизившись к показателю в 200 мест, вместе с тем республиканцам необходимо еще семь мест для получения большинства, сообщает в пятницу CNN.

По данным телеканала, на данный момент республиканцы смогли обеспечить себе 211 мест в Палате представителей, тогда как демократы - 198. Всего в палате 435 мест, следовательно, остается выбрать еще 26 человек. Для обеспечения большинства в Палате представителей необходимо набрать минимум 218 мест. Тем не менее, по мнению наблюдателей, демократам уже вряд ли удастся обогнать республиканцев в Палате представителей.

При этом, как сообщалось, все не так очевидно на выборах в Сенат. СМИ отмечают, что обе партии сейчас гарантированно получают по 48 мест в Сенате, еще в трех штатах победитель пока не выявлен и продолжается подсчет голосов: речь идет об Аляске, Аризоне и Неваде. Решающим для определения большинства в Сенате может оказаться второй тур выборов в Джорджии, который пройдет 6 декабря.

"Рубль вчера укреплялся и до выхода в США октябрьских данных по инфляции, но после этого снижение курса пары "доллар-рубль" усилилось на фоне резко ослабившегося глобально доллара. Ускорившийся рост нефтяных котировок оказывает дополнительную поддержку рублю, и сегодня курс пары протестировал отметку в 60 руб./$1. Однако в преддверии выходных, вероятно, пара "доллар-рубль" завершит день выше этого уровня", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в пятницу продолжил укрепляться по отношению к доллару, однако по-прежнему находится в узком диапазоне 60-62, возле нижней границы. Краткосрочный оптимизм обусловлен замедлением инфляции в России, которая в октябре снизилась до 12,6%, против 13,7% месяцем ранее, а также ростом аппетита к риску со стороны инвесторов из-за сильных данных по потребительской инфляции в США. В свою очередь, среднесрочные риски ослабления рубля сохраняются", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть резко ускорили подъем в ходе торгов в пятницу на сообщениях о том, что Китай смягчает антиковидные меры для прибывающих в страну.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $96,55 за баррель, что на 3,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,39 за баррель, что на 3,38% выше итогового значения предыдущей сессии.

Прибывающие в Китай отныне будут проводить меньше времени на самоизоляции, введенной во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press. Для авиаперелетов в Китай теперь надо будет сдать только один отрицательный тест за 48 часов до вылета. Ранее требовалось два отрицательных теста.

Нефтяные котировки накануне продемонстрировали первый рост за четыре сессии в связи с резким ослаблением доллара.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью Bloomberg, что ОПЕК+ будет сохранять осторожность в отношении квот на добычу нефти.

По словам министра, страны альянса смотрят на состояние мировой экономики и видят множество "неопределенностей". "Наша стратегия - быть осторожными. Речь идет о том, чтобы быть ответственным и не упускать из виду то, что требует рынок", - сказал бен Сальман.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,91% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 8,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 8,21% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 3 б.п. - до 8,38% и 8,48% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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