"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 46,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 46,9 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 33,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что стратегия развития компании преследует цель - стать самым эффективным и экологически чистым производителем алюминия. Это должно обеспечить компании преимущество на рынке, движущемся в сторону зеленой экономики. "РусАл" позиционирует себя в качестве производителя с низким углеродным следом, поскольку более 90% продукции выпускается с использованием электроэнергии из возобновляемых источников - гидроэлектростанций.

"С технической точки зрения бумага пробила уровни сопротивления и начинает формировать среднесрочный восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп- заявки на уровне 35,7 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают аналитики "Финама".

"РусАл" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%.

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