Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 59-61 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 59-61 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Давление на доллар во второй половине текущей недели усилилось как на фоне роста аппетита к риску на отечественном фондовом рынке, так и внешней слабости американской валюты из-за вышедшей статистики по инфляции США. На следующей неделе курс доллара может инерционно снизиться к нижней границе диапазона 59-61 руб./$1. Сильных драйверов к росту американской валюты не наблюдаем. Возможна локальная активизация импортеров, что поддержит позиции доллара. Следующая неделя не очень богата экономическими событиями, однако рубль продолжит отыгрывать внешнюю конъюнктуру, вплоть до старта активизации экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат", - пишут эксперты банка.

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