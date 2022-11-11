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11 ноября 2022 года 13:53
Sber CIB повысил прогноз по паре EUR/USD до 1,02 на конец 2022г
Аналитики Sber CIB повысили прогноз по паре EUR/USD до 1,02 на конец текущего года и до 1,1 на конец 2023 года, сообщается в материале инвестбанка. Прогноз по паре USD/RUB остается прежним, указывают эксперты: 60 руб./$1 на конец 2022 и 2023 годов. По мнению аналитиков, глобальное ослабление доллара будет поддерживать стабильность рубля против американской валюты, но при этом будет наблюдаться небольшое ослабление рубля к корзине других валют. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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