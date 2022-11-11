Sber CIB повысил прогноз по паре EUR/USD до 1,02 на конец 2022г

Аналитики Sber CIB повысили прогноз по паре EUR/USD до 1,02 на конец текущего года и до 1,1 на конец 2023 года, сообщается в материале инвестбанка.

Прогноз по паре USD/RUB остается прежним, указывают эксперты: 60 руб./$1 на конец 2022 и 2023 годов. По мнению аналитиков, глобальное ослабление доллара будет поддерживать стабильность рубля против американской валюты, но при этом будет наблюдаться небольшое ослабление рубля к корзине других валют.

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