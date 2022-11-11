"Финам" прекращает анализ TotalEnergies

"Финам" прекращает аналитическое освещение TotalEnergies, сообщается в обзоре.

"TotalEnergies смог стать одним из бенефициаров энергетического кризиса, что положительно сказалось на финансовых результатах компании и позволило менеджменту нарастить выплаты акционерам. На этом фоне номинированные в евро акции эмитента с момента нашей идеи от 25 февраля прибавили 18,5% и в моменте достигли целевой цены в EUR58,1. Значительная часть роста произошла в последние полтора месяца, когда нефтегазовый сектор отыгрывал решение ОПЕК+ о сокращении добычи и стабилизацию цен на нефть на повышенных уровнях, - пишет эксперт инвестиционной компании Сергей Кауфман. - При этом отметим, что номинированные в долларах расписки нефтяника показали существенно более скромный перформанс, что в первую очередь было связано с ослаблением евро. Также негативно на перформанс акций TotalEnergies повлияли его существенные инвестиции в РФ - компания является акционером "НОВАТЭКа" и участвует в его крупнейших проектах по производству СПГ. На данный момент мы полагаем, что акции эмитента имеют ограниченный дальнейший потенциал роста котировок на фоне стабилизации цен на нефть и газ, а также сохраняющегося риска потери инвестиций в РФ. В связи с этим мы отзываем свой рейтинг и целевую цену по акциям и ADR TotalEnergies и прекращаем аналитическое покрытие компании".

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