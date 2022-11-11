BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций AIA Group Ltd., сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость этих бумаг была при этом понижена экспертами на 13% - до 94 гонконгских доллара (HKD) за штуку (что подразумевает оценку 2,1x P/EV 2022e), так как уровень ликвидности на рынке H-акций снижается.

"Мы считаем оценку компании привлекательной: азиатский рынок страхования сохраняет потенциал для роста, а AIA по-прежнему обладает конкурентными преимуществами. Показатель новых договоров (VONB) в III квартале 2022 года выше ожиданий, несмотря на непростую макроконъюнктуру. Благодаря возобновлению работы в Шанхае, показатель VONB AIA China (на рынке материкового Китая) увеличился как г/г, так и к/к в III квартале 2022 года. Рост VONB в Гонконге сохраняется. Хорошие результаты различных направлений бизнеса отмечались в Таиланде", - указывают аналитики.

Отмечают эксперты BCS Express и возможные риски:

- Разочаровывающие темпы роста страховой премии за первый год (FYP);

- Возобновление COVID-19;

- Резкие колебания финансовых рынков.

AIA Group Ltd. - одна из ведущих азиатских компаний по страхованию жизни, в числе первых стала разрабатывать продукты, отвечающие потребностям клиентов. AIA Group предлагает индивидуальное и коллективное страхование жизни, здоровья, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, а также полный спектр финансовых услуг в Гонконге, континентальном Китае и Юго-Восточной Азии.

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