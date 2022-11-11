Рынок акций РФ утром забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками, просели металлурги и TCS Group

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками, внешние площадки подают позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезервом США после статистики о замедлении инфляции в октябре. Просели акции металлургов и TCS Group.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2205,34 пункта (-0,2%, в начале торгов индекс поднимался к 2225 пунктам), индекс РТС - 1154,15 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 60,2 рубля (-0,34 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-2,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой и статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный для целей закона США об антидемпинговых пошлинах. Вероятность введения этих пошлин может негативно сказаться на экспорте российских металлургов и производителей удобрений. США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года.

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", на этой неделе волатильность на российском рынке акций зашкаливает, однако в преддверии выходных часть инвесторов может захотеть зафиксировать прибыль. Американские основные индексы в последний день недели могут продолжить подъем, празднуя замедление темпов роста инфляции, однако глобально рынок остается в "медвежьем" тренде.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, позитивный внешний фон позволит рынку акций РФ в пятницу удержать достижения предыдущего дня.

Азиатские индексы выросли, реагируя на замедление темпов роста инфляции в США, хотя в самом Китае ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. Нефть дорожает, но по итогам недели понесет потери. Индекс доллара продолжает снижаться на перспективах близкой паузы в цикле ужесточения политики ФРС. Все это указывает на то, что в первой половине дня российский рынок попытается продолжить рост, полагает аналитик.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, неделя может завершиться на оптимистичной ноте. Настроения на мировых фондовых площадках улучшились после выхода данных об ослаблении потребительской инфляции в США.

Цены нефти Brent и WTI пытаются закрепиться выше сопротивлений $94 и $87,50 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что отменяет поступивший ранее на неделе негативный сигнал. Котировки получают поддержку от ослабления доллара, высокого мирового аппетита к риску и надежд на ускорение экономической активности в КНР. Неопределенность в отношении перспектив глобального спроса, однако, все еще сдерживает инвесторов от масштабных покупок.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 2270 пунктов. Долларовый РТС поднялся к новому пику с сентября с ближайшим сопротивлением 1180 пунктов, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций взлетели на 3,7-7,4% во главе с Nasdaq, показав максимальный подъем с 2020 года на фоне данных об инфляции в США.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 7,7% в годовом выражении - это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 7,9-8%, ожидавшихся аналитиками.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 3,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng раллирует на 7,77%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

ВВП Великобритании в III квартале снизился на 0,2%, тогда как ожидалось падение на 0,5%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум. В помесячном выражении цены выросли на 1,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу цены продолжают рост на фоне ослабления доллара. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $95,93 за баррель (+2,4% и +1,1% в четверг), декабрьская цена WTI - $88,6 за баррель (+2,5% и +0,8% накануне).

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США.

Между тем, негативным фактором для нефти остаются карантинные ограничения в Китае.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+17,4%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+9,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+7,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,9%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,1 млрд рублей (из них 3,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 998,34 млн рублей на бумаги "Роснефти" и 756 млн рублей на акции "Полюса").