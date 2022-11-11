Ближайшей целью доходности 10-летних ОФЗ может стать уровень 10% - ПСБ

Ближайшей целью доходности 10-летних рублевых гособлигаций (26221) может стать уровень в 10% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Повышение спроса на рисковые активы на глобальных рынках формирует позитивный фон для ОФЗ в пятницу. Полагаем, что котировки рублевых облигаций имеют высокие шансы продолжить восстановительный рост. Ближайшей целью по доходности 10-летних ОФЗ (26221) видим уровень 10% годовых (минус 14 б.п. от текущих значений)", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.