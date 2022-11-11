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11 ноября 2022 года 09:18

Фондовые индексы США показали максимальный подъем с 2020г

Фондовые индексы США завершили торги в четверг взрывным ростом. Фондовые индексы Азии демонстрируют уверенное повышение в пятницу. Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг взрывным ростом, продемонстрировав самый существенный подъем с 2020 года, на фоне данных об инфляции в США.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Это минимальный показатель с января этого года.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, которые в среднем прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Отчет о CPI дал "именно такую уверенность, которая была нужна рынку", полагает главный рыночный аналитик B.Riley Wealth Арт Хоган, слова которого приводит MarketWatch. "Что важно во всем этом, так это то, что на этой неделе у нас были очень значимые события, и оба они сложились благоприятным образом для рынков", - добавил он, имея также в виду ожидаемую победу республиканцев за контроль над Палатой представителей Конгресса США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. и составило 225 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составил 218 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение количества заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Котировки акций Beyond Meat (SPB: BYND) подскочили на 20,1% после падения более чем на 9% днем ранее. Производитель растительных заменителей мяса увеличил чистый убыток в июле-сентябре в 1,9 раза, выручка упала на 22,5% и не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена акций Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. взлетела на 17,4% после снижения почти на 12% в среду. Производитель электромобилей зафиксировал более низкий, чем ожидалось, убыток без учета разовых факторов в третьем квартале и получил выручку лучше прогноза рынка. Кроме того, он подтвердил прогноз выпуска автомобилей в текущем году.

Wynn Resorts (SPB: WYNN), оператор отелей и казино в Лас-Вегасе и Макао, в июле-сентябре сократил чистый убыток на 14%, выручка снизилась на 10,5%, но превысила прогнозы аналитиков. Бумаги компании подорожали на 5,5%.

Биотехнологическая Biogen Inc. (SPB: BIIB) объявила о назначении Кристофера Вибахера президентом, главным исполнительным директором и членом совета директоров с 14 ноября. Стоимость компании повысилась на 3%.

Акции Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) подорожали на 1%. Главный исполнительный директор компании Озан Докмеджиоглу ушел в отставку в связи с нарушением кодекса корпоративной этики, говорится в сообщении производителя безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих.

Китайский производитель электромобилей NIO (SPB: NIO) в третьем квартале увеличил чистый убыток в 4,5 раза, однако дал сильный прогноз продаж на текущий период. Котировки ADS компании выросли на 11,8%.

Цена акций WeWork Inc. поднялась на 7%. Коворкинговый сервис сократил чистый убыток в третьем квартале на 29% и увеличил выручку на 24%, однако показатели не оправдали ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг увеличился на 3,7% и достиг 33715,37 пункта, максимального уровня с августа. При этом подъем индикатора был самым существенным с мая 2020 года.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 5,54% - до 3956,37 пункта.

Индекс Nasdaq Composite взлетел на 7,35% и составил 11114,15 пункта.

Оба индикатора продемонстрировали максимальный рост в процентном выражении с 2020 года.

Фондовые индексы Азии в пятницу демонстрируют уверенное повышение вслед за аналогичной динамикой рынков акций США и Европы днем ранее.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные об инфляции в Штатах.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, которые в среднем прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен. Лучший, чем ожидалось, показатель может способствовать тому, что Федрезерв замедлит темпы подъема процентных ставок, полагают эксперты.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 мск повысилось на 2,9%, достигнув самой высокой отметки за восемь недель.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индикатора показывают котировки акций компании M3 Inc., предоставляющей медицинские услуги, - на 10,7%. В число лидеров роста входят также бумаги Fujifilm (+10,1%), Shiseido (+9,5%) и Advantest Corp. (+9,1%).

Цена акций Mazda Motor повышается на 7,8%. Автопроизводитель в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 3,6 раза, выручку - на 9,8%.

Кроме того, растет стоимость таких компаний, как SoftBank Group (+1,5%), Sony Group (+4,9%), Fast Retailing (+2,1%), Toyota Motor (+2%), Nintendo (+0,5%).

Цены производителей в Японии в октябре увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,1% относительно того же месяца прошлого года. Аналитики в среднем предполагали подъем первого показателя на 0,6%, второго - на 8,8%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в сентябре цены выросли на 1% в помесячном сравнении и на 10,2% за год.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск поднялся на 1,6%, гонконгский Hang Seng взлетел на 6% - до максимума за четыре недели.

Лидерами подъема котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелоперов Longfor Group Holdings Ltd. (+26,5%) и Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. (+25,9%). Днем ранее Национальная ассоциация институциональных инвесторов финансового рынка одобрила регистрацию выпуска облигаций Longfor на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд).

Цена бумаг NIO (SPB: NIO) подскочила на 13,2%. Производитель электромобилей в третьем квартале увеличил чистый убыток в 4,5 раза, однако дал сильный прогноз продаж на текущий период.

Бумаги Tencent Holdings Ltd. (SPB: 700) дорожают на 7,7%, ритейлеров Alibaba Group (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 7,2% и 11%, автопроизводителя BYD - на 5,7%, телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) - на 1,4%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 мск прибавил 3,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 3,8%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 2,8% - до максимума за пять месяцев.

Подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank - на 1,7%, ANZ Bank - на 1,5%, Westpac Banking -на 2% и National Australia Bank - на 1,1%. Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 3,8% и 4,4% соответственно.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после первого за четыре сессии роста накануне, вызванного резким ослаблением доллара.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $93,92 за баррель, что на $0,25 (0,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,02 (1,1%), до $93,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,72 за баррель, что на $0,25 (0,29%) выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг контракт вырос в цене на $0,64 (0,8%), до $86,47 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

"Индекс потребительских цен оказался ниже прогнозов, и это ослабило некоторые негативные факторы для нефти, такие как сильный доллар и опасения более агрессивных повышений ставки Федрезерва", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"В то же время неопределенность в отношении политики Китая по коронавирусу сохраняется, - добавил эксперт. - Мне кажется, что как только мы увидим признаки начала открытия китайской экономики, это радикально изменит динамику и подтолкнет цены на нефть вверх".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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