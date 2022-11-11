Вероятен рост котировок нефти в пятницу - ПСБ

Вероятен рост котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent получили поддержку по факту выхода американской статистики инфляции и ослабшего доллара - в октябре темпы роста цен в Америке (ИПЦ) замедлились до 0,4% м/м (7,7% г/г), что оказалось лучше ожиданий и дало инвесторам надежду на менее агрессивный цикл роста ставок; индекс доллара DXY в четверг провалился более чем на 2%. Также интерес к сырью подогревается и приближающимся эмбарго на поставки российской нефти и "потолком" цен, механизм которого так до конца и не ясен. В настоящее время вопросы вызывают особенности страхования этих поставок. Все это может привести к срыву поставок и формированию дефицита нефти на рынке, - пишет аналитик в комментарии. - В пятницу сантимент в нефти положительный, полагаем, что котировки нефти марки Brent будет подрастать, ориентир - $95-97 за баррель".

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