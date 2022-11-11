Курс рубля может уйти ниже 60 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль может инерционно опуститься под отметку 60 руб./$1 в пятницу, ограничивающих факторов не наблюдается, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. При этом в конце торгового дня возможно определенное восстановление доллара на фоне фиксации позиций на рынке, отмечает эксперт.

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