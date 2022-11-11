.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно подрасти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в октябре составила 0,18%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,18% после повышения на 0,05% в сентябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 12,6%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Минфин намерен удерживать госдолг в пределах 20% ВВП
Минфин намерен сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 г. на уровне, не превышающем 20%, следует из плана деятельности министерства на 2022-2027 гг., с которым ознакомились "Ведомости". В предыдущем аналогичном документе -...
 
С начала года в РФ закрылись 160 дилерских автоцентров
В 2022 году в России прекратили свою деятельность 160 дилеров по продаже автомобилей, рассказал "Известиям" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, всего в стране было около 3 тыс. центров. С первого...
 
Минторг США признал экономику России нерыночной
Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой, статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный. "Министерство торговли (США) считает, что Россия...
 
11 ноября 2022 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно подрасти

Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезервом США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций взлетели на 3,7-7,4% во главе с Nasdaq, показав максимальный подъем с 2020 года на фоне данных об инфляции в США.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 7,7% в годовом выражении - это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 7,9-8%, ожидавшихся аналитиками.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng раллирует на 7,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу цены продолжают рост на фоне ослабления доллара. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:26 МСК составила $95,51 за баррель (+2% и +1,1% в четверг), декабрьская цена WTI - $88,24 за баррель (+2,1% и +0,8% накануне).

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США.

Между тем, негативным фактором для нефти остаются карантинные ограничения в Китае.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг осталась на уровне предыдущего дня, в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,109 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,806 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября подрос на 0,02% и составил 109,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, составив 814,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+0,49%), "РЖД 001P-05R" (+0,27%) и "МТС-001P-20" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Северсталь БО-06" (-0,49%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,21%) и "Совкомбанк-БО-П04 " (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) во второй половине ноября проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 4,2 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения - не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте через год (9 октября 2023 года) на уровне не ниже 10,54% годовых. Десятилетний выпуск номинальным объемом 7 млрд рублей финансовая организация разместила в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,9% годовых. Ставка текущего купона до оферты в октябре 2023 года - 10,25% годовых. В октябре 2022 года в рамках оферты МБЭС выкупил бумаги выпуска на 4,696 млрд рублей. Дата погашения займа - 26 сентября 2029 года.

Сеть дата-центров "Селектел" по итогам сбора заявок 10 ноября установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

ООО "Интерлизинг" по итогам сбора заявок 10 ноября установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность в размере 12,75% годовых. Купоны квартальные. Запланирована амортизация: по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% - в дату выплаты 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

ПАО "ЛК "Европлан" установило ставку 8-11-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 10,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых, с учетом амортизации объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 2,4 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,4% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 13,63% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.

"ДОМ.РФ" приобрел в рамках оферты 4 млн 50,501 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, госкорпорация выкупила 40,5% выпуска. Выпуск сроком обращения 33 года объемом 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона до следующей оферты в ноябре 2023 года - 8,2% годовых.

ПАО "Русал Братск" досрочно полностью погасило 10-летний выпуск облигаций серии БО-001P-04 объемом 15 млрд руб. Эмиссия была размещена в ноябре 2019 года, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 ноября 2022 года 15:52
Фондовые индексы РФ, вероятно, начнут следующую неделю с восходящего движения - "Велес Капитал"
Фондовые индексы РФ, вероятно, начнет следующую неделю с восходящего движения, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС начнут новую неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшими целями повышения в район 2280 и 1180 пунктов...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 15:41
Рубль днем укрепляется к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 11 ноября. Доллар США снижается, евро, напротив, укрепляется на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 15:24
Прибыль Газпрома во II полугодии 2022г может оказаться близкой к нулю - Sber CIB
Прибыль "Газпрома" во II полугодии 2022г может оказаться близкой к нулю, считают аналитики Sber CIB. Базовый сценарий Sber CIB предполагает, что в 2023г поставки "Газпромом" газа в Европу сократятся до 50 млрд кубометров. По прогнозам аналитиков, объёмы потребления газа в Европе продолжат...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 46,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 46,9 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 33,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты подчеркивают, что стратегия...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 14:37
Инвесторам не стоит спешить с покупками акций Норникеля - "Тинькофф Инвестиции"
Инвесторам не стоит спешить с покупками акций "Норильского никеля", говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиции". "Акции крупнейшего в мире производителя никеля и палладия на 13:24 МСК прибавили +3,49% (14 534 руб.). Компания - среди лидеров роста как по динамике, так и по объемам торгов, -...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 14:14
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 59-61 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 59-61 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Давление на доллар во второй половине текущей недели усилилось как на фоне роста аппетита к риску на отечественном фондовом рынке, так и внешней слабости...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 13:53
Sber CIB повысил прогноз по паре EUR/USD до 1,02 на конец 2022г
алитики Sber CIB повысили прогноз по паре EUR/USD до 1,02 на конец текущего года и до 1,1 на конец 2023 года, сообщается в материале инвестбанка. Прогноз по паре USD/RUB остается прежним, указывают эксперты: 60 руб./$1 на конец 2022 и 2023 годов. По мнению аналитиков, глобальное ослабление доллара...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 13:27
S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3950-4020п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3950-4020 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Основные индексы американского фондового рынка накануне закрылись на максимумах дня или вблизи них. Причинами этого стали высокая...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 13:04
"Финам" прекращает анализ TotalEnergies
"Финам" прекращает аналитическое освещение TotalEnergies, сообщается в обзоре. "TotalEnergies смог стать одним из бенефициаров энергетического кризиса, что положительно сказалось на финансовых результатах компании и позволило менеджменту нарастить выплаты акционерам. На этом фоне номинированные в...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 12:59
Прогноз курса рубля на уровне 64 руб./$1 на конец 2022г пока остается в силе - "Открытие Инвестиции"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 64 руб./$1 на конец текущего года пока остается актуальным, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Отметим, что определяющим фактором для рубля по-прежнему остается торговый баланс. Банк России...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 12:37
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Becton, Dickinson and Co
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Becton, Dickinson and Co. с прогнозной стоимостью $307,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Американский производитель медицинского оборудования и...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 12:03
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций AIA Group
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций AIA Group Ltd., сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость этих бумаг была при этом понижена экспертами на 13% - до 94 гонконгских доллара (HKD) за штуку (что подразумевает оценку 2,1x P/EV 2022e),...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:43
Рынок акций РФ утром забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками, просели металлурги и TCS Group
Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками, внешние площадки подают позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезервом США после статистики о замедлении инфляции в октябре. Просели акции металлургов и TCS Group.    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:22
Рынок акций США может продолжить инерционный рост в ближайшее время - BCS Express
Американский фондовый рынок может продолжить инерционный рост в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Ведущие бенчмарки на рынке акций США в четверг прошли вверх 3,6-7,3%. Оценивая инерционную фондовую природу рынка, не исключается развитие импульса к круглой отметке в 4000...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:01
Ближайшей целью доходности 10-летних ОФЗ может стать уровень 10% - ПСБ
Ближайшей целью доходности 10-летних рублевых гособлигаций (26221) может стать уровень в 10% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Повышение спроса на рисковые активы на глобальных рынках формирует позитивный фон для ОФЗ в пятницу. Полагаем, что котировки...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.