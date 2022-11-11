Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно подрасти

Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезервом США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций взлетели на 3,7-7,4% во главе с Nasdaq, показав максимальный подъем с 2020 года на фоне данных об инфляции в США.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 7,7% в годовом выражении - это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 7,9-8%, ожидавшихся аналитиками.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng раллирует на 7,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу цены продолжают рост на фоне ослабления доллара. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:26 МСК составила $95,51 за баррель (+2% и +1,1% в четверг), декабрьская цена WTI - $88,24 за баррель (+2,1% и +0,8% накануне).

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США.

Между тем, негативным фактором для нефти остаются карантинные ограничения в Китае.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг осталась на уровне предыдущего дня, в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,109 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,806 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября подрос на 0,02% и составил 109,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, составив 814,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+0,49%), "РЖД 001P-05R" (+0,27%) и "МТС-001P-20" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Северсталь БО-06" (-0,49%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,21%) и "Совкомбанк-БО-П04 " (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) во второй половине ноября проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 4,2 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения - не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте через год (9 октября 2023 года) на уровне не ниже 10,54% годовых. Десятилетний выпуск номинальным объемом 7 млрд рублей финансовая организация разместила в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,9% годовых. Ставка текущего купона до оферты в октябре 2023 года - 10,25% годовых. В октябре 2022 года в рамках оферты МБЭС выкупил бумаги выпуска на 4,696 млрд рублей. Дата погашения займа - 26 сентября 2029 года.

Сеть дата-центров "Селектел" по итогам сбора заявок 10 ноября установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

ООО "Интерлизинг" по итогам сбора заявок 10 ноября установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность в размере 12,75% годовых. Купоны квартальные. Запланирована амортизация: по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% - в дату выплаты 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

ПАО "ЛК "Европлан" установило ставку 8-11-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 10,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых, с учетом амортизации объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 2,4 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,4% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 13,63% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.

"ДОМ.РФ" приобрел в рамках оферты 4 млн 50,501 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, госкорпорация выкупила 40,5% выпуска. Выпуск сроком обращения 33 года объемом 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона до следующей оферты в ноябре 2023 года - 8,2% годовых.

ПАО "Русал Братск" досрочно полностью погасило 10-летний выпуск облигаций серии БО-001P-04 объемом 15 млрд руб. Эмиссия была размещена в ноябре 2019 года, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.