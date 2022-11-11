Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу с повышения на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с повышения в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2215-2235 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос".

"Сочетание инерции вечернего прироста в четверг и утреннего улучшения состояния внешнего фона создают условия для позитивного открытия рынка акций в России. Дальнейшая внутридневная динамика индекса Мосбиржи будет сильно зависеть от изменения стоимости тяжеловесных акций Сбербанка. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2180 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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