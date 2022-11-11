Индекс Мосбиржи может выйти на новые локальные максимумы в ближайшее время - BCS Express

Российский рынок акций может выйти на новые локальные максимумы по индексу Мосбиржи в ближайшее время с учетом общего фона и конъюнктуры, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в четверг показал ударный день роста. Индекс Мосбиржи поднимался на протяжении торгов и закрывался на максимуме сессии. Это традиционно позитивный сигнал, указывающий на незавершенность тенденции. Еще один позитив в том, что обороты торгов на волне роста составили 56 млрд руб. - это максимальное значение за последний месяц. Учитывая общий фон и конъюнктуру, у рынка есть шансы выйти на новые локальные максимумы, - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании. - Пятница с технической точки зрения является достаточно важным днем. Если не получится продолжить импульс роста и закрепиться выше 2220 пунктов, то есть риск "увязнуть" в боковой консолидации. Что касается полноценных сценариев продолжения роста, то при преодолении диапазона 2200-2250 пунктов, далее цели сместятся к 2335-2380 пунктам. Как вариант, показать такой подъем рынок может за счет тяжеловесных бумаг нефтегазового и финансового секторов".

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