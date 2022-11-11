"Финам" понизил прогнозную цену акций Qualcomm до $123, рейтинг - "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать" и прогнозную стоимость бумаги с $223 до $123 за штуку на ноябрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Отчет за июль-сентябрь 2022 года стал неудачным для Qualcomm, которая предупредила инвесторов о вероятном падении выручки и чистой прибыли в следующем квартале на фоне высоких запасов у клиентов и слабости потребительского спроса в мировой экономике. Тем не менее мы подчеркиваем, что фундаментально кейс эмитента выглядит одним из лучших в отрасли: компания продолжает уверенно лидировать в ключевом для себя сегменте и активно развивает перспективные направления чипсетов для IoT и автомобилестроения", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи. Продукты компании используются в смартфонах, ПК, аудио- и видеоустройствах, автомобилях, носимых гаджетах, широком перечне промышленных систем и сетевого оборудования.

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