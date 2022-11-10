Рубль вырос к доллару и евро по итогам четверга благодаря усилению спроса на риск на внешних рынках

Москва. 10 ноября. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря общемировому усилению спроса на рисковые активы на ожиданиях замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 60,53 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 78 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,34 руб./EUR1, подешевев на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,1 копейки - до 60,9 рубля. Курс китайского юаня опустился на 6,3 копейки - до 8,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро по итогам четверга на усилении спроса на рисковые активы и позитивных настроений на мировых рынках. Вышедшие в четверг данные по потребительской инфляции в США оказались хуже прогнозов, что дало инвесторам основания полагать, что ФРС замедлит темпы ужесточения ДКП.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это минимальный показатель с января этого года.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными Trading Economics. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал замедление инфляции до 7,9%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в октябре выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 6,5% и 0,5% соответственно. В сентябре повышение составляло 6,6% за год и 0,6% за месяц.

ФРС США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно ДКП. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря. Рынки закладывают в текущие котировки повышение размера процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на ближайшем заседании.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов, на торгах в четверг доллар отступил от максимумов после публикации данных по инфляции в США за октябрь, которая замедлилась до 7,7% против 8,2% в сентябре. "Данные по инфляции подтверждают надежды рынка на то, что ФРС замедлит ужесточение ДКП в декабре 2023 года. "Ястребиная" политика ФРС доминировала на рынке валют с весны и подталкивала доллар к росту, нанеся серьёзный удар по курсам валют развивающихся стран. Однако теперь, скорее всего, американской доллар будет более сбалансирован против других валют, если ФРС действительно примет решение о паузе в повышении ставки или о более минорных повышениях на 25-50 б. п. в 2023 году. На этом фоне большинство мировых валют укрепилось против доллара. Рубль находится у отметки, близкой к 60,5. В то же время курс рубля по отношению к евро вырос до 61,3. Завтра будут опубликованы данные по инфляции в Германии, которые могут оказать серьезное влияние на политику ЕЦБ и дальнейший курс евро", - отмечает Маслов.

Дезинфляционные и проинфляционные риски сейчас сбалансированы, дальше ЦБ РФ будет смотреть по ситуации, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах Finipolis.

"До декабря еще есть время, будем смотреть, какие факторы появятся или не появятся к этому времени. На настоящий момент мы считаем, что краткосрочно дезинфляционные и проинфляционные риски сбалансированы, дальше будем смотреть по ситуации", - сказала Набиуллина журналистам, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать недавнее заявление как сигнал о неизменности ключевой ставки в декабре.

В начале этой недели глава ЦБ РФ заявила, что текущий уровень ключевой ставки в 7,5% отражает баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков.

Совет директоров Банка России на заседании в октябре принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 16 декабря.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2022 года составило $215,4 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($92,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые десять месяцев 2022 года увеличилось в 2 раза, до $257,1 млрд по сравнению со $125,6 млрд за аналогичный период 2021 года.

ЦБ РФ уточнил оценку платежного баланса за III квартал 2022 года в связи с получением отчетных данных по ряду статей платежного баланса. С учетом этих изменений в январе-сентябре 2022 года профицит текущего счета составил $197,7 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $237,8 млрд.

Следовательно, в октябре профицит текущего счета мог составить $17,7 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $19,3 млрд.

Согласно обновленному в октябре базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $253 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $305 млрд.

Объем ввезенных по параллельному импорту в РФ товаров по итогам 2022 года может превысить $15 млрд, сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов журналистам в четверг.

"У нас оформление в целом по стране, с момента введения санкций и на конец октября - это $12,6 млрд параллельного импорта и 1,6 млн тонн (...) Осторожный прогноз до конца года - это более $15 млрд и более 2 млн тонн", - сказал Давыдов.

"...Расцениваем локальное укрепление рубля как непродолжительное. Более важно для нацвалюты - траектория экспортно-импортных потоков в рамках внешнеторговой деятельности государства, а они замедляются со стороны экспорта и восполняются со стороны импорта. Умеренное ослабление рубля на среднесрочном горизонте не повредит ни бюджету, ни корпорациям, ориентированным на внешнехозяйственную деятельность. Ориентир на ближайший месяц прежний - 65 за доллар", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Цены на нефть перешли к росту вечером в четверг на фоне сильного падения доллара к большинству мировых валют после выхода данных по инфляции в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,18% - до $93,74 за баррель. Ранее в четверг котировки Brent опускались ниже $92 за баррель впервые с конца октября. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,97% - до $86,66 за баррель.

Накануне цена Brent снизилась на 2,8%, WTI упала на 3,5%.

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. КНР является крупнейшим в мире импортером топлива, и участники рынка опасаются, что локдауны окажут дополнительное давление на экономику и спрос на энергоносители в стране.

Кроме того, в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей - до 440,76 млн баррелей. Это рекордный показатель с июля 2021 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов лишь на 250 тыс. баррелей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 ноября на 18,23 копейки, до 61,2434 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,08 копейки, до 61,0037 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг поднялся на 12,03 копейки по отношению к среде и составил 61,1792 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,76 копейки и составил 61,0851 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 096,635 млн, из которых $726,757 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 369,878 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 21,03 копейки, до 61,0297 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 24,53 копейки, до 61,0189 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR870,745 млн, из которых EUR251,728 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR619,017 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,95% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 2 б.п. - до 8,19% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 4 б.п. - до 8,35% и 8,45% годовых соответственно.