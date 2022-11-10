Рынок акций РФ превысил 2210п по индексу Мосбиржи благодаря ралли Сбербанка и данным о замедлении инфляции в США

Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос во главе с бумагами Сбербанка (+5,9%) на хорошем отчете и новостях о дивидендах, а также благодаря улучшению внешних настроений после выхода статистики о замедлении инфляции в США в октябре, подогревшей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва. Индекс Мосбиржи превысил 2210 пунктов и обновил максимум на закрытие с 20 сентября.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2210,02 пункта (+2%), индекс РТС - 1150,36 пункта (+3,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,3%.

Доллар просел до 60,5 рубля (-0,81 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+5,9% и +6,3% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,8%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), "Московской биржи" (+2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в октябре 2022 года получил 122,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Finopolis. Таким образом, чистый убыток Сбербанка за 9 месяцев 2022 года по РСБУ мог составить 72,8 млрд рублей.

Греф также сообщил, что Сбербанк возвращается к раскрытию части информации - начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц, а в следующем году планирует вернуться к выплате дивидендов.

Подешевели в четверг акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, на рынке акций РФ в четверг преобладали "бычьи" настроения, ключевым драйвером роста выступил финансовый сектор (Сбербанк, ВТБ, TCS Group) на фоне позитивной отчетности и заявлений по дивидендам Сбербанка. Индекс МосБиржи оттолкнулся от уровня поддержки и вернулся выше 2200 пунктов. Дополнительного позитива российским акциям вечером добавило улучшение внешнего фона из-за вышедшей лучше ожиданий инфляции в США.

В аутсайдерах торгов вновь выступил потребительский сектор, продолжили снижение акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,1%) после недавних новостей о планах делистинга, а также бумаги "Магнита" и X5.

В целом, на фоне позитивных статданных по инфляции США, индекс МосБиржи может продолжить свой рост и в пятницу с ориентиром на отметку 2250 пунктов. Свои коррективы могут внести фиксации инвесторами недельной прибыли, впрочем, коррекции рынка пока ожидать не приходится, считает Жильников.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, рост российского рынка акций обеспечили внутренние драйверы, в частности, отчет Сбербанка, а также положительная статистика по российской инфляции (ИПЦ в октябре в годовом выражение замедлился до 12,6%, против 13,7% месяцем ранее).

В США главным событием стал отчет по инфляции за октябрь, которая замедлилась сильнее прогнозов, что вызвало позитивную реакцию рынков. Статистика укрепила веру инвесторов в то, что Федрезерв с высокой долей вероятности будет пересматривать свою денежно кредитную политику в пользу смягчения. В пятницу не ожидается важной статистики по США, но выйдут данные по ВВП Великобритании, а также данные по потребительской инфляции в Германии.

Нефть немного скорректировалась вверх, но остается под давлением новых антиковидных ограничений в Китае, затрагивающих Пекин и другие крупные города - это может существенно отразиться на восстановлении спроса на нефть. Реализация краткосрочного восходящего тренда с целью роста до $100 за баррель поставлена под вопрос, в рамках нового сценария цены вполне могут вернуться к нижней границе широкого диапазона $90-98 за баррель Brent, полагает Линчик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает восстановление рынка акций РФ благодаря оптимизму в банковском секторе.

Позитивом для TCS Group стали сообщения о возможности нескольких сделок в сфере слияний и поглощений на фоне хорошего уровня ликвидности группы, о чем заявил глава банка. VK (MOEX: VKCO) в четверг представила финансовые результаты лучше консенсуса, согласно которым выручка компании увеличилась на 5% г/г, скорректированная EBITDA выросла на 16% г/г, а скорректированная чистая прибыль достигла 704 млн руб. против верхней границы прогнозного диапазона 540 млн руб.

Краткосрочные перспективы бумаг Сбербанка при положении выше поддержки 122 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) выглядят оптимистичными. Котировки вполне могут продолжить рост в район сентябрьского пика 145,10 руб., выше которого покупателям придется подтвердить среднесрочный настрой на рост. Негативных фундаментальных и технических сигналов по Сбербанку на данный момент не поступает, что делает его интересной инвестиционной идеей, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, банковский сектор РФ напомнил о своем дивидендном потенциале, что поддержало российские индексы.

Кроме того, Госдума вновь приняла дружественный к инвесторам закон. Сразу во втором и третьем чтениях был одобрен законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ инвесторов высокотехнологичного, инновационного сегмента российской экономики. К таким бумагам относятся акции, облигации российских организаций, инвестиционные паи, но владеть ими нужно не менее года.

Нефть отскочила вверх на фоне ослабления доллара после выхода статистики по инфляции в США. Главным фактором давления остается ситуация в Китае, где ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 превысил 9 тыс. человек, что не регистрировалось с апреля. Соответственно, подобная динамика вынуждает китайские власти ограничивать социальную мобильность в ключевых индустриальных центрах.

В США остаются неясными результаты промежуточных выборов. Подсчет голосов по почте может продлиться какое-то время, так как письма все еще поступают. Соответственно, у республиканцев нет никакой гарантии, что они смогут получить большинство хотя бы в Палате представителей, отмечает Кочетков.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что замедление октябрьской инфляции в США до январских уровней дали основания ожидать, что ФРС на декабрьском заседании как минимум смягчит риторику, а как максимум - уменьшит интенсивность повышения ключевой ставки, ограничившись шагом 0,5 п.п. после нескольких подъемов на 0,75 п.п. На снижение ставки до конца текущего года рассчитывать по-прежнему не приходится.

По оценке аналитика, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в рамках 2150-2250 пунктов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), однако к вечеру отскочили вверх Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,1-3,3%) и США (индексы растут на 2,6-5,4% во главе с Nasdaq).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 7,7% в годовом выражении - это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными Trading Economics. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал замедление инфляции до 7,9%.

Республиканцы и демократы вряд ли смогут, не дожидаясь второго тура выборов в Джорджии, определить, кто из них получит большинство в Сенате США, свидетельствуют опубликованные американскими СМИ в четверг промежуточные результаты подсчета голосов.

СМИ отмечают, что обе партии сейчас гарантированно получают по 48 сенаторов, еще в трех штатах победитель еще не выявлен и продолжается подсчет голосов: речь идет об Аляске, Аризоне и Неваде. Повторные выборы в Джорджии пройдут 6 декабря, поскольку никто из кандидатов не смог получить более 50% голосов.

На нефтяном рынке цены в четверг вечером также растут на фоне ослабления доллара, ранее цены снижались на статистике Минэнерго США о запасах сырья. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,31 за баррель (+0,7% и -2,8% в среду), декабрьская цена WTI - $86,18 за баррель (+0,4% и -3,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей (ожидался рост на 0,25 млн), запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,45 млн), дистиллятов - на 521 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,5 млн).

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли расписки VK (+10,6%), акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+8,8%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+8% и +5,8% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+6,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+4,8% и +5,1% "префы"), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4,2%).

Расписки VK выросли после публикации отчета компании за III квартал. Компания увеличила скорректированную выручку на 9% год к году - до 32 млрд рублей, скорректированная EBITDA VK в отчетном периоде выросла на 16%, составив 9,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 30,6%.

Скорректированная выручка VK оказалась чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (32,19 млрд рублей), но скорректированная EBITDA оказалась лучше ожиданий - аналитики прогнозировали показатель в размере 7,1 млрд рублей.

Лидерами отката выступили акции VEON (MOEX: VEON) (-3,6%), "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-1,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,84 млрд рублей (из них 21,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,61 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,22 млрд рублей на акции "Полюса").