Котировки евробондов РФ показали в четверг разнонаправленную динамику, несмотря на заметный рост UST

Москва. 10 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг умеренную смешанную динамику, несмотря на позитивные настроения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом также показали разнонаправленную динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене на 38,7 базисного пункта, опустившись до 57,57% от номинала (доходность увеличилась на 7,4 базисного пункта - до 10,81% годовых). Цена бумаг с погашением в 2042 году 10 ноября поднялась на 5,9 базисного пункта к предыдущему закрытию - до 54,28% от номинала (доходность уменьшилась на 0,8 базисного пункта - до 11,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 15,3 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 40,7 базисного пункта - до 43,88% от номинала (его доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 12,64% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 70,2 базисного пункта, подорожав до 47,05% от номинала (их доходность снизилась на 51,8 базисного пункта - до 29,99% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 1 базисный пункт, составив 45,67% от номинала (их доходность снизилась на 1,2 базисного пункта - до 24,34% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 40,8 базисного пункта, до 42,77% от номинала (их доходность выросла на 20,9 базисного пункта - до 20,47% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос на 110,2 базисного пункта, подорожав до 70,58% от номинала (его доходность упала на 216,9 базисного пункта - до 49,9% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,8 базисного пункта, опустившись до 65,29% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки большинства выпусков в секторе российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на существенный рост в секторе US Treasuries. Доходности государственных облигаций США упали после данных о более резком, чем ожидалось, замедлении инфляции в Штатах в октябре.

Как стало известно в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Инвесторы надеются, что ослабление инфляции станет аргументом в пользу менее агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Следующее и последнее в этом году заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря.

Минфин РФ предложил прописать в бюджете опцию обмена суверенных валютных евробондов, по согласованию с их владельцами, на новые облигации федерального займа номинальной стоимостью до 800 млрд рублей.

Поправку, дающую правительству РФ право в следующем году "в целях снижения объема государственного внешнего долга" принимать решения о проведении операции обмена, Минфин предложил внести в проект федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Согласно данным ведомства, на 1 октября общая задолженность по еврооблигациям РФ составляла около $35,7 млрд. Сейчас Минфин осуществляет все выплаты по валютным еврооблигациям РФ в рублях, этот порядок утвержден указом президента РФ от 22 июня. По текущему курсу ЦБ РФ сумма в 800 млрд руб. эквивалентна $13,1 млрд.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в третьем квартале 2022 года уменьшилась до 47,5% с 49,6%, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости в третьем квартале снизился на $1,092 млрд, или на 6,1%, до $16,943 млрд с $18,035 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд и во втором - на $0,515 млрд.

Сокращение за первые три квартала 2022 года составило $3,016 млрд, или на 15,1%, с $19,959 млрд, что в 2,7 раза больше, чем за весь 2021 год - на $1,112 млрд, или на 5,3%, с $21,071 млрд.

По состоянию на 1 октября 2022 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с начала 2019 года, когда он составлял $16,686 млрд.