"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 165 руб. за штуку и сохраняет позитивный взгляд на бумаги эмитента, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Сбер объявил о восстановлении прибыльности. Чистая прибыль банка за 10 мес. 2022г по РСБУ составила 50 млрд руб. Также Сбербанк объявил, что возвращается к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты по итогам каждого месяца, как раньше", - пишет эксперт.

По данным последней опубликованной финансовой отчётности, капитал Сбера составлял 5639 млрд руб. Соответственно, банк оценивается в 0,5х по P/BV - это, по мнению Баженова, нормальная оценка во время кризиса. "Если учесть, что Сбер вышел в прибыль раньше времени, то справедливая оценка с учётом геополитических рисков может находиться около 0,6-0,7х от капитала. Таким образом, целевой ориентир находится в диапазоне 150-174,5 руб.", - указывает аналитик.

Баженов напоминает, что в начале 2022г прибыль в месяц составляла более 100 млрд руб., за октябрь 2022 г банк получил 122,8 млрд руб. "Здесь мог сыграть эффект низкой базы и снижение резервов, - отмечается в комментарии. - Учитывая, что санкции и эффект от мобилизации будет оказывать давление на экономику постепенно, в консервативном варианте за следующие 2 месяца Сбер заработает по 200 млрд руб. То есть, по итогам года чистая прибыль может составить около 250 млрд руб. Таким образом, по нашим оценкам, годовой дивиденд может составить 5,5 руб. Потенциальная текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 4,1%, на "префы" - 4,3%. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем положительный взгляд на Сбер, поднимаем целевой ориентир до 165 руб.".

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