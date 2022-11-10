Бумаги NIO Inc. интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Бумаги NIO Inc. интересны для долгосрочных инвестиций, считает аналитик Freedom Finance Global

Дмитрий Поздняков.

"Выручка и одного из крупнейших китайских производителей электромобилей NIO Inc. за III квартал немного не дотянула до заложенного в консенсус уровня, а убыток на акцию оказался выше, чем ожидалось. Несмотря на замедление роста продаж, акции NIO на данный момент выглядят привлекательно, в особенности для долгосрочных инвестиций. Наш таргет по бумаге автоконцерна - $20. В то же время советуем инвесторам помнить о повышенных регуляторных рисках для китайских компаний с листингом на биржах США и о негативных настроениях инвесторов относительно активов из КНР в целом. Учитывая эти факторы, мы не рекомендуем покупать акции NIO на краткосрочную перспективу", - пишет аналитик инвесткомпании.

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