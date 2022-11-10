BCS Express снизил рекомендацию для акций Palantir до "overvalued"

BCS Express понизил рекомендацию для акций Palantir Technologies с "держать" до "overvalued" с прогнозной стоимостью на уровне $6,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Учитывая отсутствие возобновляемой выручки (модель продаж лицензий), финансовые результаты Palantir за III квартал 2022 года характеризуются высокой волатильностью, что снижает уровень их прогнозируемости. Динамика коммерческого сегмента указывает на уменьшение спроса, в то время как сегмент правительственных структур нестабилен и зависит от сроков подписания государственных контрактов. Дальнейшие инвестиции в маркетинг могут оказать давление на маржинальность бизнеса в 2023 году. Мы сохраняем осторожный взгляд на эмитента. Учитывая обновленные прогнозы, а также рост процентных ставок (сжатие мультипликаторов компаний-аналогов), понижаем рекомендацию с "держать" до "overvalued" и устанавливаем целевую цену на уровне $6,5", - пишут эксперты.

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