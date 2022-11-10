"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Eli Lilly and Co. с прогнозной стоимостью $226,7 за штуку на ноябрь 2023 года, что предполагает потенциал снижения около 37,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Американская фармацевтическая компания Eli Lilly в текущем году показала опережающий рост цены акций, принеся доходность в размере 34% YTD на падающем рынке. В рост были заложены большие ожидания в отношении экспериментального препарата от болезни Альцгеймера donanemab. Ранее препарат показывал хорошие результаты в замедлении этого неврологического дегенеративного недуга, но в 2022 году появились менее оптимистичные результаты исследований и мнения ученых. Сценарий с появлением блокбастера, останавливающего болезнь Альцгеймера, становится все менее вероятным, и акции Eli Lilly выглядят переоцененными", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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