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Рубль днем укрепляется к доллару и евро в условиях снижения вероятности дальнейшего ослабления ДКП ЦБ РФ

Москва. 10 ноября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в условиях снижения вероятности ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на ближайших заседаниях.

Курс доллара США составил 61,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,81 руб./EUR1, подешевев на 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,2 копейки - до 60,99 рубля. Курс китайского юаня опустился на 6 копеек - до 8,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая снижение вероятности дальнейшего ослабления ДКП, исходившего из слов председателя Банка России Эльвиры Набиуллина в кулуарах Finipolis.

"До декабря еще есть время, будем смотреть, какие факторы появятся или не появятся к этому времени. На настоящий момент мы считаем, что краткосрочно дезинфляционные и проинфляционные риски сбалансированы, дальше будем смотреть по ситуации", - сказала Набиуллина журналистам, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать недавнее заявление как сигнал о неизменности ключевой ставки в декабре.

В начале этой недели глава ЦБ РФ заявила, что текущий уровень ключевой ставки в 7,5% отражает баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков.

Совет директоров Банка России на заседании в октябре принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 16 декабря.

Кроме того, инвесторы ждут подведения итогов выборов в Конгресс США, а также публикации свежих данных об инфляции в четверг. Отчет об инфляции в США за октябрь, вероятно, станет ключевым фактором, который определит, на какую величину Федеральная резервная система (ФРС) повысит ставку на декабрьском заседании.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление темпов роста потребительских цен в Штатах до 8% в годовом выражении по сравнению с 8,2% в сентябре. Эти данные будут опубликованы министерством труда США в четверг в 16:30 МСК.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что ФРС не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. "Если мы отступим из-за страха перед экономическим спадом, инфляция вернется еще сильнее и потребует еще больших шагов", - заявил он.

В настоящее время рынок закладывает подъем ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре, но более высокие, чем ожидается, темпы октябрьской инфляции могут изменить эти ожидания в пользу очередного увеличения на 75 б.п., отмечает Trading Economics.

Инвесторы также продолжают следить за проходящими в США промежуточными выборами в Конгресс. Подсчет голосов продолжается, большинство в Палате представителей, вероятнее всего, перейдет к республиканцам, а вот в Сенате расклад сил пока не ясен, финальный результат может стать известен через несколько недель.

Согласно предварительным данным, которые приводит агентство Bloomberg, республиканцы уже получили 207 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест при 184 местах у демократов. На выборах в Сенат обе партии на данный момент получают по 48 мест.

"Российский рубль с открытия упал до 61,8 за доллар США, но быстро восстановился. В моменте курс пары "доллар-рубль" заглядывал в область 60,8 руб./$1. Тем не менее технический уровень на 61 руб./$1 не отпускает игроков валютного рынка, и вновь видим его притяжение. Планка уже многократно переходила из рук в руки участников биржевого процесса. Но фон с утра не сильно-то и улучшился: глобальный доллар продолжил рост, нефть обновила минимумы сессии, а рубль укрепился. Здесь играет роль обширный поток новостей из банковского сектора, что интерпретируется с безусловным знаком плюс. (. . .) Новости финансового сектора вселяют уверенность в успешной адаптации бизнеса к вызовам внешней среды. Однако расцениваем локальное укрепление рубля как непродолжительное. Более важно для нацвалюты - траектория экспортно-импортных потоков в рамках внешнеторговой деятельности государства, а они замедляются со стороны экспорта и восполняются со стороны импорта. Умеренное ослабление рубля на среднесрочном горизонте не повредит ни бюджету, ни корпорациям, ориентированным на внешнехозяйственную деятельность. Ориентир на ближайший месяц прежний - 65 за доллар", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"В среду рубль умеренно ослабился, давление на него оказали существенно снизившиеся в последние дни нефтяные цены. На глобальном рынке доллар вчера также вернулся к укреплению в преддверии сегодняшнего выхода октябрьской ценовой статистики в США. Однако в текущей ситуации динамика доллара по итогам публикации инфляции в США будет иметь ограниченное влияние на курс внутри страны. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" пока, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 60-62 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть начали снижаться в четверг, опускаясь четвертую сессию подряд на сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,45% - до $92,23 за баррель. Ранее в четверг котировки Brent опускались ниже $92 за баррель впервые с конца октября. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,64% - до $85,28 за баррель.

Накануне цена Brent снизилась на 2,8%, WTI упала на 3,5%.

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

КНР является крупнейшим в мире импортером топлива, и участники рынка опасаются, что локдауны окажут дополнительное давление на экономику и спрос на энергоносители в стране, отмечает издание Barron''s.

Кроме того, в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей - до 440,76 млн баррелей. Это рекордный показатель с июля 2021 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов лишь на 250 тыс. баррелей.

Также трейдеры ждут отчета об октябрьской инфляции в США, который будет обнародован в четверг и может повлиять на политику ФРС.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,95% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 2 б.п. - до 8,19% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 4 б.п. - до 8,35% и 8,45% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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