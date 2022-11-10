BCS Express рекомендует покупать акции Geely с прогнозной ценой HKD14,2

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Geely Automobile Holdings Ltd. с прогнозной стоимостью 14,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 29% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость и рекомендация учитывают низкие мультипликаторы (среднее значение мультипликатора P/E за последние 5 лет составляет 13,5x при текущем 12,1x, 10% дисконт), указывают эксперты в комментарии.

Дивидендная доходность - 2,5%.

Отмечают аналитики и возможные риски:

- возобновление роста цен на сырье может привести к росту операционных расходов и снижению маржинальности бизнеса компании;

- внутренние локдауны в Китае и перебои в цепочках поставок могут привести к снижению объемов производства автомобилей и, как следствие, падению выручки;

- замедление мирового экономического роста может привести к снижению спроса на автомобили компании за рубежом и привести к падению экспорта.

Geely Automobile - одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний.

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