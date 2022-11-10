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10 ноября 2022 года 14:15
Акции TCS Group привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"
Акции TCS Group привлекательны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Акции TCS Group подешевели на 58% с начала года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, введения санкций на ряд российских банков, а также инфраструктурных рисков, - отмечается в комментарии. - На фоне улучшения макропрогнозов, нормализации ключевой ставки и формирования основной части резервов в I полугодии ожидаем восстановление финансовых показателей в последующих кварталах. Акции торгуются на уровне 8,1х P/E 2023 с дисконтом 35% к историческим значениям". Эксперты также указывают на следующие драйверы роста бумаг эмитента: - 23 ноября ожидается публикация пресс-релиза по итогам III кв. 2022г. Ключевым позитивным моментом, на взгляд аналитиков, может стать нормализация показателя стоимости риска, так как основная часть резервов уже сформирована в I полугодии 2022г. Позитивные комментарии относительно качества активов и достаточности капитала также могут указать на благоприятную динамику. - 22 ноября состоится годовое собрание акционеров TCS Group. На собрании будет рассматриваться вопрос о предоставлении совету директоров права выкупать акции. "Потенциальный запуск байбека может стать сигналом того, что менеджмент считает акции недооцененными, а также косвенно свидетельствовать о хорошем финансовом положении банка", - полагают стратеги телеграм-канала. - Улучшение прозрачности за счет возвращения к публикации полной отчетности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS/GROUP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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