Рынок акций РФ днем поднялся к 2190п по индексу Мосбиржи во главе со Сбербанком

Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ днем в четверг поднялся к 2190 пунктам по индексу Мосбиржи во главе с бумагами Сбербанка, подогретыми корпоративными новостями, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и упавшую нефть на фоне состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс США и ожиданий выхода свежей статистики по американской инфляции.

К 13:35 МСК индекс Мосбиржи составил 2187,29 пункта (+1%), индекс РТС - 1128,04 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,2%.

Доллар просел до 61,09 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+4,6% и +5,2% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), "Московской биржи" (+2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в октябре 2022 года получил 122,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Finopolis. Таким образом, чистый убыток Сбербанка за 9 месяцев 2022 года по РСБУ мог составить 72,8 млрд рублей.

Греф также сообщил, что Сбербанк возвращается к раскрытию части информации: начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, Сбербанк обеспечил рынок акций позитивным драйвером благодаря отчету по РСБУ за 10 месяцев - чистая прибыль банка вернулась на положительную территорию и составила 50 млрд руб. благодаря ее росту за октябрь на 12,4%. Акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,6%) продолжают снижаться, отыгрывая предстоящий уход ритейлера с биржи. С начала недели бумага подешевела уже на треть.

Прогноз для индекса МосБиржи до конца торгов в четверг - 2150-2240 пунктов, для индекса РТС - 1095-1170 пунктов, полагает Чернов.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, на мировых рынках преобладает осторожность покупателей из-за промежуточных выборов в США, поскольку опросы указывают на очень близкие результаты противоборствующих сторон, а также в преддверии публикации статданных по инфляции в США за октябрь.

По предварительным данным, республиканцы лидируют в обеих палатах, хотя окончательные результаты по выборам в Конгресс придут позднее (позитивом для рынков стала бы победа республиканцев). Будущие действия ФРС по денежно- кредитной политике будут во многом зависеть от динамики долларовой инфляции.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, на настроения инвесторов в Китае продолжает оказывать давление рост заболеваний COVID-19 и новые локдауны, что усиливает опасения по замедлению роста второй крупнейшей мировой экономики. Европейские фондовые индексы следуют настроениям зарубежных площадок в отсутствие значимых статданных, но отыгрывают корпоративные отчетности местных эмитентов. Между тем, торги акциями на "Московской бирже" проходят в положительном ключе.

Базовый индекс потребительских цен в США остается намного выше целевого значения ФРС. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил накануне, что ФРС не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что окно для "мягкой посадки" экономики сузилось.

На рынке акций РФ преобладают покупки, инвесторы выкупают интересные истории после просадки с начала недели. Положительно на индексе МосБиржи отражаются позитивные новости от индексного тяжеловеса Сбербанка, который сообщил, что возвращается к раскрытию отчетности.

Индекс МосБиржи торгуется вблизи уровня сопротивления 2200 пунктов, однако стохастик RSI указывает на то, что индексу может не хватить импульса для его пробития. Индекс может консолидироваться около уровня 2-недельной скользящей средней в районе 2150 пунктов перед очередной попыткой преодолеть рубеж 2200 пунктов, полагает Буйлакова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, никакой разгромной победы республиканцев на промежуточных выборах в США не случилось, а значит, каких-либо перемен в американской политике не будет. Для российских акций это негативный фактор, как и новая волна коронавируса в Китае. Рост заболеваемости приводит к жестким ограничениям в ряде крупных промышленных центров, что угрожает падением спроса на товары российского экспорта.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2150-2200 пунктов; потенциал развития снижения можно оценить как ограниченный.

Конъюнктура мировых рынков в четверг умеренно негативная. Настроения к концу торгов может улучшить публикация данных по потребительской инфляции в США, если она, как ожидают рынки, несколько замедлится, а также появление большей ясности относительно расклада сил в Конгрессе США.

Для индекса МосБиржи уровнем поддержки выступает 2150 пунктов, пока актуальным коридором остается 2150-2200 пунктов, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 2-2,5% во главе с Nasdaq.

Президент США Джо Байден сообщил, что республиканцы на промежуточных выборах не смогли одержать разгромную победу, и заявил о готовности работать с ними.

"Американский народ высказался, это показывает, что демократия - это мы. Мы еще не знаем всех результатов (...), но мы знаем, что в то время, как пресса и эксперты предсказывают гигантскую "красную" (республиканскую - ИФ) волну, этого не произошло", - сказал он, выступая в Белом доме.

"Мы потеряли меньше демократических мест в Палате представителей, чем любой президент-демократ в ходе промежуточных выборов в последние 40 лет", - отметил он. При этом Байден подчеркнул, что "вне зависимости от окончательных результатов выборов готов работать с коллегами-республиканцами".

Также он заверил, что не считает нужным менять свою программу реформ, даже если Конгресс перейдет под контроль республиканцев. Байден выразил готовность сотрудничать с конгрессменами от этой партии.

Согласно предварительным данным, которые приводит агентство Bloomberg, республиканцы уже получили 207 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест при 184 местах у демократов. На выборах в Сенат обе партии на данный момент получают по 48 мест.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), снижается Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 теряют 0,2-0,6%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Инвесторы ждут публикации Минтруда США в 16:30 МСК данных о динамике потребительских цен в октябре. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в минувшем месяце замедлились до 8% по сравнению с 8,2% в сентябре.

На нефтяном рынке цены в четверг остаются под давлением на данных об увеличении запасов сырья в США, а также сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $92,01 за баррель (-0,7% и -2,8% в среду), декабрьская цена WTI - $85,04 за баррель (-0,9% и -3,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей (ожидался рост на 0,25 млн), запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,45 млн), дистиллятов - на 521 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,5 млн).

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+20,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+14,2%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+7,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+7,5%), ПАО "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,4%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+4,7%).

Расписки VK выросли после публикации отчета компании за III квартал. Компания увеличила скорректированную выручку на 9% год к году - до 32 млрд рублей, скорректированная EBITDA VK в отчетном периоде выросла на 16%, составив 9,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 30,6%.

Скорректированная выручка VK оказалась чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (32,19 млрд рублей), но скорректированная EBITDA оказалась лучше ожиданий - аналитики прогнозировали показатель в размере 7,1 млрд рублей.

Лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-3,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,1%), бумаги "Детского мира" (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 29,67 млрд рублей (из них 14,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,1 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").