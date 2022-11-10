"Тинькофф Инвестиции" повышает рекомендацию для акций Сбербанка с "продавать" до "держать", говорится в комментарии брокера.

Как ранее стало известно, Сбербанк возвращается к раскрытию части информации: начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц.

"Сбер восстановил прибыльность по итогам десяти месяцев. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей", - сказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках Finopolis. Греф отметил, что бизнес банка показывает хороший рост. Так, розничный кредитный портфель с начала 2022 года вырос на 9%, корпоративный без учета валютной переоценки - на 11,9%. "Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года", - подчеркнул глава Сбербанка.

"Цифры, представленные Германом Грефом, на наш взгляд, выглядят очень позитивно. Если станет понятно, что такой уровень прибыли как в октябре, удается поддерживать без распускания резервов, то в бумаге можно будет увидеть сильное ралли. Мы меняем наше мнение по акциям Сбербанка с "продавать" до "держать" на фоне этого позитива", - высказал мнение аналитик "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров.

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