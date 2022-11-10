Инвестбанк Синара присваивает рейтинг "продавать" бумагам Pinduoduo

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" присваивают рейтинг "продавать" бумагам Pinduoduo с целевой ценой $50 за штуку, сообщается в материале банка.

"Котировки китайской компании Pinduoduo упали на 87% из-за ужесточения регулирования компаний в КНР и опасений относительно делистинга акций с американских бирж, - отмечают эксперты Сергей Вахрамеев и Александр Гайда. - Тем не менее с мартовского минимума АДР компании выросли в цене в 2,3 раза, и теперь мы вновь считаем их стоимость завышенной. ФРС продолжает увеличивать ставки, что снижает привлекательность компаний технологического сектора в глазах инвесторов, и угроза делистинга пока сохраняется. Конкуренты Pinduoduo показали худшую динамику за год: котировки Alibaba и JD.com снизились на 60% и 45% соответственно. При только чуть лучших перспективах роста выручки в ближайшие четыре года коэффициент EV/S 2023П, с которым торгуются бумаги Pinduoduo, втрое выше медианы конкурентов. Мы присваиваем рейтинг "Продавать" АДР эмитента, с целевой ценой $50 за штуку".

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