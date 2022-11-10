Публикация отчета Сбербанка - позитивный среднесрочный драйвер для цены его акций - BCS Express

Публикация отчетности Сбербанка является важным позитивным драйвером для цены акций эмитента в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Инвесторы теперь могут более качественно оценить финансовое положение банка, которое оказалось вполне сильным, учитывая обстоятельства 2022 года. Чистая прибыль за октябрь выросла в годовом сопоставлении, отражая прохождение острой фазы создания резервов в I полугодии, контроль над операционными издержками. Публикация отчета - важный среднесрочный драйвер для акций Сбербанка. Возвращение к открытости воспринимается как сигнал об устойчивости банка и хороших перспективах бизнеса", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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