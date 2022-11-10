Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 60-62 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB пока, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 60-62 руб./$1, динамика доллара по итогам публикации инфляции в США будет иметь ограниченное влияние на курс внутри страны в текущей ситуации, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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